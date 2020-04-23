Про це сказано в статті американського видання Business Insider.
Випадок, описаний в дослідженні, стався в Китаї в місті Гуанчжоу. Дослідники, вважають, що кондиціонер ресторану став причиною поширення вірусу від однієї людини, у якої не було явних симптомів, до інших здорових, які згодом захворіли.
В результаті цього було заражено 9 людей.
Дослідження опубліковане в науковому журналі “Нові інфекційні захворювання”.
Відзначається, що ці висновки ставлять під сумнів ефективність заходів щодо соціального дистанціювання, які, зокрема, передбачають, що необхідна відстань між людьми повинна становити від 1,5 міра.
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