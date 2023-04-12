Обираючи кондиціонер, ви, очевидно, сподіваєтеся придбати найкращу спліт-систему для вашої оселі. В цій статті ми розповімо, як вибрати найкращий кондиціонер для дому, будинку чи офісу, та на які нюанси потрібно звертати увагу.

Як обрати кондиціонер

Вибір найкращого кондиціонера залежить від багатьох факторів, таких як розмір та конструкція приміщення, рівень шуму, енергоефективність, вартість, бренд та багато інших.

Однак, в цілому, кондиціонери, які мають високу енергоефективність, тиху роботу та можливість регулювати напрямок потоку повітря, зазвичай вважаються кращими варіантами. Також важливо враховувати рекомендації виробника щодо розміру кондиціонера для вашого приміщення, оскільки надто малий або надто великий кондиціонер може привести до збільшеного споживання електроенергії та погіршення його ефективності.

На ринку представлено багато відомих виробників кондиціонерів, таких як:

Daikin;

Mitsubishi;

LG;

Samsung;

Panasonic;

Osaka та багато інших.

Варто розглянути продукцію кількох виробників та звернути увагу на їхній рейтинг енергоефективності та наявність додаткових функцій, які можуть зробити ваше користування кондиціонером більш комфортним.

Типи інверторів

Інверторні та неінверторні кондиціонери відрізняються за технологією регулювання обертів компресора, який відповідає за перетворення холодоагента в гарячий та навпаки.

Неінверторні кондиціонери працюють по принципу “ввімкнути-вимкнути”. Компресор запускається при досягненні заданої температури в приміщенні та зупиняється, коли температура досягає заданого рівня. Це приводить до різких змін температури в приміщенні та до більшої споживання енергії, оскільки компресор працює на повну потужність при кожному запуску.

Інверторні кондиціонери мають постійну регуляцію швидкості компресора, що дозволяє плавно регулювати температуру в приміщенні та уникнути різких змін. Компресор працює на максимальній потужності лише при старті, а потім повільно знижує оберти для підтримання заданої температури. Це дозволяє знизити споживання енергії та забезпечити більш комфортні умови в приміщенні.

Інверторні кондиціонери зазвичай є більш енергоефективними та екологічними, але також коштують трохи дорожче. Однак, за рахунок економії на енергоспоживанні, вони можуть бути більш вигідними в довгостроковій перспективі.

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