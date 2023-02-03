Федеральний суд Манхеттена дозволив прокуратурі конфіскувати 5,4 мільйона доларів, що належать російському олігарху Костянтину Малофєєву, що відкриває шлях для подальшого спрямування цих коштів Україні.

Про це повідомляє Reuters.

Рішення окружного судді США Пола Гардефа у Федеральному суді Манхеттена стало першим рішенням про конфіскацію активів російського олігарха з того часу, як Міністерство юстиції у 2022 році створило спеціальну групу, спрямовану на стягнення фінансів союзників президента Росії Володимира Путіна у відповідь на широкомасштабне вторгнення в Україну.

Президент США Джо Байден наприкінці 2022 року підписав закон, який дозволяє Міністерству юстиції передавати частину конфіскованих активів Держдепу для допомоги Україні. Проте законодавство США обмежує використання урядом конфіскованих активів.

За даними Reuters, влада США звинуватила Малофєєва, власника православного телеканалу Tsargrad TV, у фінансуванні сепаратистів у тимчасово окупованому Криму, який Росія анексувала у 2014 році.

Нагадаємо, що Малофєєв, який заперечував фінансування сепаратистів, потрапив під санкції Вашингтона у 2014 році, а у 2022 російського олігарха звинуватили у порушенні санкцій. Голова цільової групи KleptoCapture Міністерства юстиції Ендрю Адамс заявив минулого місяця, що перші конфісковані кошти незабаром можуть бути перераховані Україні.

“Ці суми мізерні порівняно з ціною катастрофи, завданої Росією українському народу та країні, але внесок важливий”, – сказав Ендрю Адамс.

Наприкінці минулого року прокурори заявили в судових документах, що вони мають право заморозити гроші на рахунку Малофєєва в Sunflower Bank у Денвері, оскільки він намагався перерахувати їх діловому партнеру попри санкції США.

Оскільки Малофєєв не оскаржив запит на конфіскацію, прокурори заявили в четвер, 2 лютого, що кошти мають бути конфісковані за замовчуванням.

Зокрема, оперативна група KleptoCapture тимчасово конфіскувала активи інших російських олігархів, зокрема яхту вартістю 300 млн доларів, але ще не отримала наказу про їхню конфіскацію назавжди.