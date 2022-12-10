Про це повідомила пресслужба Міністерства економіки України.

Відтак, Кабінет Міністрів України передав в управління Фонду державного майна України 17 об’єктів нерухомого майна та частки корпоративних прав 5 підприємств розташованих у Києві та Запоріжжі. Усі активи – це майно одного з найбагатших людей Росії Володимира Євтушенкова.

Активами російського олігарха Володимира Євтушенкова, стягнутими на користь України рішенням Вищого антикорупційного суду, управлятиме Фонд державного майна. Відповідне розпорядження з пропозицією доопрацювання ухвалив Кабінет міністрів на засіданні 9 грудня.

“Уряд вирішив, що майно російського олігарха Володимира Євтушенкова, стягнуте згідно з оновленим законом “Про санкції”, буде передане в управління Фонду держмайна. Зокрема, з можливістю реалізації завдань, пов’язаних з наповненням бюджету України та відшкодуванням збитків, завданих внаслідок російської агресії. Тобто Україна таким чином відшкодовуватиме збитки за рахунок самих агресорів”, – заявила міністерка економіки України Юлія Свириденко.

Нагадаємо, що ще у вересні, рішенням Вищого антикорупційного суду було вирішено стягнути в дохід держави 17 об’єктів нерухомості та корпоративні права у статутних капіталах 5 господарських товариств.

Зазначимо, що загалом за 100 днів роботи Міжвідомчої робочої групи з питань реалізації санкційної політики запроваджено санкції проти майже 4 500 фізичних та юридичних осіб. Крім того, вже опрацьовані та рекомендовані до розгляду РНБОУ санкційні пропозиції ще проти понад 6 000 осіб.

За даними Мінекономіки, серед фізичних осіб, щодо яких вже запроваджено санкції: діти та родичі президента РФ Володимира Путіна та Сергія Лаврова, а також бізнесмен Сергій Ролдугін; найвище політичне та військове керівництво Росії та Білорусі. Зокрема, командувач Об’єднаного угруповання військ в Україні Сергій Суровікін та Михайло Мізінцев, міністр оборони Республіки Білорусь Віктор Хрєнін, Державний секретар Ради безпеки Республіки Білорусь Олександр Вольфович.

Також під санкції потрапили російські олігархи зі списку Forbes та їх оточення – Аркадій та Борис Ротенберги, Михайло Прохоров, Сулейман Керімов, Юрій Ковальчук і т.д. – загалом 256 осіб; духовенство та пропагандисти. Зокрема Володимир Гундяєв, Ольга Скабєєва, Захар Прілєпін, Іван Охлобистін й представники так званих “урядів “ЛНР/ДНР”, окупаційної влади АР Крим, колаборанти тощо.