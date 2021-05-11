Майно ПАТ "Одеський нафтопереробний завод" і ТОВ "Енергія і газ Україна" передано в управління Агентству з розшуку та менеджменту активів за рішенням Київського райсуду Одеси.

Про це сповістили на сайті суду.

Прокурори звернулися до суду з клопотанням про передачу АРМА для подальшого управління речові докази, які належать ПАТ “Одеський нафтопереробний завод” і ТОВ “Енергія і газ Україна”. Суд частково задовольнив це клопотання.

“Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів для подальшого управління мають бути передані речові докази, які належать ПАТ “Одеський нафтопереробний завод” і ТОВ “Енергія і газ Україна”. Серед речових доказів – нерухоме майно, рухоме майно та земельні ділянки, які розташовані за адресою: м. Одеса, вул. Шкодова гора, 1 та вул. Шкодова гора, 1/1, крім житлових квартир”, — сповістили в суді.

Справа Одеського нафтопереробного заводу

ОНПЗ у 1999 році був викуплений російською компанією “Лукойл”, яка у 2013 році продала його корпорації СЄПЕК (Східно-Європейська паливно-енергетична компанія), контрольованій Сергієм Курченко — українським олігархом, який втік з України під час Революції Гідності і досі переховується в РФ.

СЄПЕК своєю чергою передала це підприємство в заставу російському банку ВТБ. Згадана вище ТОВ “Енергія і газ Україна” територіально розташоване на території Одеського нафтопереробного заводу.

В лютому 2014 році було розпочато розслідування за фактом виявлення контрабандних нафтопродуктів на ОНПЗ. В березні на нафту і продукти нафтоперероблення було накладено арешт. За місяць під арештом опинилося і нерухоме майно НПЗ.

За версією слідства, у період з початку 2012 року по лютий 2014 року зловмисники купляли нафтопродукти на світовому ринку від імені офшорних компаній, а потім за допомогою фіктивних підприємств та підробних документів ввозили їх України, ухиляючись від сплати митних платежів. Така схема, названа згодом “схемою Курченка”, завдала державі збитків на суму 2,6 млрд гривень.

19 червня 2017 року Суворовський район суд Одеси прийняв рішення про спецконфіскацію Одеського нафтопереробного заводу вартістю 5 млрд гривень, визнавши його знаряддям злочину в схемі.

2 березня 2021 року колегія суддів Кропивницького апеляційного суду ухвалила постанову про скасування рішення Суворовського райсуду Одеси про спецконфіскацію.

18 серпня 2017 року Кабінет міністрів вирішив передати Фонду держмайна України майнові комплекси (рухоме і нерухоме майно, земельні ділянки), конфісковані в ОНПЗ і ТОВ “Енергія і газ Україна”. У 2018 році Окружний адмінсуд Києва залишив в силі це розпорядження.