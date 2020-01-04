Конфісковане майно бізнесмена-втікача Сергія Курченка в Харкові і селищі Високому було повернуто в державну власність.

Про це поінформували в прес-службі Харківської обласної держадміністрації.

Так, у Державному реєстрі нерухомого майна було зареєстровано приміщення на стадіоні “Металіст” у Харкові і тренувальна база в селищі Високому.

“На даний час завершено реєстрацію приміщень по вул. Плеханівській, 65: це багатофункціональний сектор (VIP-сектор), підтрибунні приміщення південної і північної трибун та футбольна академія. Також 3 січня завершено процедуру реєстрації приміщень бази “Металісті” у Високому”, – розповіли в ОДА.

Цілісні майнові комплекси, конфісковані у ПАТ “Футбольний клуб “Металіст”, ТОВ “Металіст Холдинг” і “Металіст арена”, передавалися до сфери управління обласної державної адміністрації розпорядженням Кабінету Міністрів ще від 11 квітня 2018 року. Але за рік майно в обласну власність не прийняли.

У жовтні 2017 року на той момент генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що харківський футбольний клуб “Металіст” повертається з власності Сергія Курченка в держвласність. Він зазначав, що мова йде про спецконфіскацію майнових прав ФК “Металіст” на суму $ 200 млн.