Агресивна політика Російської Федерації стосовно України має широкий вплив на різні галузі та структури в межах держави. Зокрема на індустрію моди та дизайнерів, які останніми роками стають поширенішими та популярнішими в Європі, Сполучених Штатах Америки та країнах Азії.

Про це повідомляє незалежне видання про моду The Business of Fashion.

З грудня 2021 року інформаційне поле сколихнули новини стосовно можливого нападу Росії. Західні країни та ЗМІ неодноразово називали вторгнення “неминучим”, через що населення було напруженим. Роздрібні торговці та дизайнери в Україні застерігають від паніки. Серед митців деякі збентеженні, що напруженість потенційно негативно вплине на бізнес у разі погіршення ситуації.

Лідери модної індустрії в Україні сподіваються, що вдасться знайти вихід із ситуації дипломатичним шляхом. Зокрема дизайнерка з Дніпра Катерина Рутман закликає не впадати в істерику. На її думку, наразі треба бути готовими, відповідальними та вдумливими, аніж просто вкладати енергію в негатив.

Раніше Кремль відкинув заяви Сполучених Штатів, що Росії веде агресивну політику щодо України вже восьмий рік. Поки переговори між Росією й США так і не дали результатів, тому Штати готові до розгортання військ в найкоротші терміни у Східній Європі. Росія розглядає членство України та Грузії в НАТО як “червону лінію” в регіоні, який вона вважає своєю традиційною сферою впливу.

Катерина Рутман зазначила, що нещодавня напруженість не мала фінансового впливу на її бізнес. За її словами, звісно, ситуація спричиняє занепокоєння, але її команда працює як завжди: готує колекцію й планує поїздки на виставки. Триває надходження замовлень, а поточні не скасовуються.

“Єдині перерви наразі – це скасування та перенесення рейсів через погодні умови та невелика затримка тканин на митниці перед Новим роком, але це більше пов’язано зі святами. Інакше все йде за графіком”, — зауважила дизайнерка.

Проте інші митці з індустрії моди вважали недавній спалах проблематичнішим. Молодка дизайнерка Олександра Волчак зі Львова заявила, що ситуація вплинула на створення колекції, адже “війна вже давно торкнулася багатьох сфер нашого життя”. Дизайнерка зазначила, що її як українку ображають некоректні заяви деяких російських політиків та журналістів щодо України.

На плани заходів Ukrainian Fashion Week (UFW) напруженість не вплинула. Тож черговий захід 3-6 лютого в Києві не буде зірваний. Генеральний директор UFW Ірина Данилевська сказала, що політична нестабільність та зміна економічних програм стали частиною повсякденного життя з 2014 року. Після подій на Майдані, коли експрезидент Віктор Янукович втік, Росія вдерлася на Донбас та анексувала Крим — UFW звикли організовувати заходи та започатковувати новий бізнес у напруженому середовищі.

Останніми роками українські дизайнери та ритейлери, тобто ті, хто займається роздрібним продажем, здобули популярність за межами країни. Зокрема Selfridges у Великобританії, Nordstrom у США та Rare Market у Південній Кореї.

Іван Фролов, дизайнер бренду Frolov, який одягав першу леді України Олену Зеленську, а також місцевих та міжнародних знаменитостей, працює на повну потужність. Він стверджує, що ситуація надто впливає на загальне самопочуття кожного українця, але попри це бізнес безперебійний.

“Оскільки ніхто нічого не може передбачити, для підтримки кожного нашого співробітника ми розробили стратегічні плани дій на всі можливі сценарії”, — зауважив Іван Фролов.

Співзасновник бренду аксесуарів та артстудії Bob Basset Сергій Петров з Харкова, розташованого на сході країни лише за 26 км від російського кордону, сказав, що відчуває тривогу. Його бізнес не зазнав падіння попиту, проте він не сподівається на нових клієнтів. За його словами, тривога та занепокоєння іноді заважають зосередитися на роботі, проте допомагає досвід 2014 року, коли теж було страшно.

Засновниця Ukrainian Fashion тривають за графіком. Вона додала, що вони зайняті роботою, тож намагаються не гаяти часу на обговорення речей навколо.

Київська дизайнерка Кейт Сільченко, яка репрезентує бренд Coat by Katya Silchenko, каже, що останнім часом відчуває солідарність через поточні події. Вона спробувала зберегти робочі місця як для працівників, так і для українських заводів, забезпечивши всі необхідні ресурси.

Подібну думку висловила дизайнерка однойменного бренду Надя Дзяк. Вона вірить, що все буде гаразд і члени її команди залишаються “спокійними і дуже оптимістичними”.

Додамо, що дипломатичний конфлікт може негативно вплинути на дискреційні витрати в Україні на такі категорії споживчих товарів, як одяг, взуття та краса. Протягом 2014-го реальне приватне споживання на ринку роздрібної торгівлі впало на 8,1%, а потім на 19,6% у 2015 році.

За даними Світового банку, ВВП скоротився на 4% у 2020 році, а відновленню у 2021 році заважало кілька локдаунів. На тлі двозначного зростання інфляції, сильно постраждали українські активи та гривня

Генеральний директор знакового універмагу “Цум Київ” Євген Мамай розповів, що у 2021 році продажі зросли на 50% у порівнянні з 2020 роком і на 36% у порівнянні з 2019. Протягом трьох років збільшилися продажі Jimmy Choo, Victoria Beckham, Stella McCartney, Marni, Dolce & Gabbana і Versac тощо.

Михайло Кавицький, президент Helen Marlen Group, київський ритейлер моди преміумкласу, каже, що його бізнес продовжує нарощувати продажі й прибуток. Однак останні тижні негативно вплинули на ці показники.

Проте важко робити прогнози щодо розв’язання ситуації, тому українські дизайнери просто намагаються не панікувати й працюють як завжди, уважно та ретельно аналізуючи те, що відбувається навколо нас.