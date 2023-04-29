У Дніпрі власниця закладу Soho грубо змусила працівників Територіального центру комплектування (ТЦК) покинути ресторан після того, як вони прийшли перевірити документи у гостей. Вона стверджувала, що відвідуваність Soho зменшиться за наявності у ньому співробітників ТЦК. Вже 29 квітня військові, журналісти та місцеві мешканці прийшли до закладу на "народне віче" вимагати вибачень.

Відповідний заклик на “народне віче” з’явився на сторінці військовослужбовця Євгена Карася у Twitter.

“Дніпро. Soho. Субота. 17:00. Приходьте всі люди добра. Хто поранений. Хто у відпустці. Хто з сусідніх міст. Сподіваюсь завітають на народне віче і місцеві депутати. Кого не буде — хто побоявся мафії — вас дніпряни запам‘ятають. Поіменно. Я сьогодні був у товариша в шпиталі в Дніпрі, дуже хотів потрапити на свято справедливості. Але затриматись не можемо, маємо відбути на завдання. Але мої побратими будуть. Приходьте і ви. Дякую”, — написав Євген.

За даними місцевого видання “Дніпро Оперативний”, 29 квітня, у ресторані зібралися військові, журналісти та небайдужі містяни. Вони вимагали від власниці закладу публічних вибачень за образу військових.

Втім, як пише видання, жінка до них не вийшла. Адміністраторка закладу повідомила, що у суботу власниці на місці немає, а зв’язатися з нею вона не може. Попри це, військовослужбовці відмовилися йти, не поспілкувавшись із жінкою.

Відео з місця подій публікували місцеві Telegram-канали.

За словами заступника начальника ГУ Нацполіції у Дніпропетровській області Володимира Богоніса, якого цитує “Дніпро Оперативний”, у закладі грубо відмовили у виконанні своєї службової діяльності військовослужбовцям центру комплектування.

“Ми, як поліція, не маємо права заборонити такі речі. Ми тут для того, щоби забезпечити порядок. Усі бачили відео, його не можна назвати коректним. Було б правильно, щоб власниця прийшла та вибачилася”, — сказав Богоніс.

Конфлікт у Soho: що передувало?

Кілька днів тому соцмережами почало ширитися відео із конфліктом між працівниками Територіального центру комплектування (ТЦК) та власницею закладу Soho у Дніпрі.



Співробітники ТЦК зайшли до Soho задля перевірки документи у відвідувачів. Проте, їм завадила власниця закладу — Злата Головий. Вона почала вимагати, аби військові покинули приміщення ресторану.

На відео, видно, що власниця Soho говорить емоційно, стверджуючи, що співробітники ТЦК заважають гостям закладу. Як запевнили військові, вони не планували нікого забирати, а лише хочуть перевірити документи та піти.

“Коли ви приходитимете, то ходити [у заклад] ніхто не буде. Х*й якийсь прийшов разом з тобою. А ви ж усі разом, усі х*і, виходить. Я можу з вами розмовляти як захочу, а ви зі мною не можете. Я розмовлятиму і “тикатиму”, що захочу, те й робитиму. Тому що ти прийшов без ордера до мене в будинок. І чіпаєш моїх гостей. Ти зрозумів мене? Я розмовляю з тобою так, як я хочу”, — голосно промовила Злата Головий.