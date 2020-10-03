Українські авіакомпанії МАУ ("Міжнародні авіалінії України") і SkyUp скасували найближчі рейси до столиці Вірменії, Єревану, через загострення конфлікту в Нагірному Карабасі.

Про це поінформували в пресслужбах компаній.

У SkyUp пояснили, що рейси скасовані через використання системи протиповітряної оборони поблизу Єревана.

“Авіакомпанія SkyUp за результатами оцінки нових ризиків тимчасово припиняє польотну програму за маршрутом Київ – Єреван – Київ. SkyUp продовжував виконувати рейси, доки це залишалось безпечним, проте зараз у Вірменії повідомили про використання систем ПВО поблизу столиці. В таких умовах авіаперевізник не може ставити під загрозу життя пасажирів. Безпека – наш безумовний пріоритет”, – зазначається в повідомленні.

Наразі скасовані рейси, які були заплановані на 5 жовтня. Щодо подальших польотів рішення буде прийматися в залежності від розвитку подій.

Пасажири, які вже придбали квитки на рейси, мають можливість:

• отримати відшкодування вартості квитка (на баланс пасажира в особистому кабінеті або за запитом в контакт-центр на [email protected]);

• безкоштовно змінити дату на рейси, починаючи з 9 жовтня;

• скористатися спеціальним рейсом Київ – Тбілісі – Київ (5 жовтня) з організацією трансферного зеленого коридору з Тбілісі в Єреван наземним транспортом.

У МАУ також поінформували про скасування наступного рейсу до Єревану, який запланований на 5 жовтня.

“Авіакомпанія прийняла відповідне рішення, керуючись виключно високим пріоритетом безпеки польотів та необхідністю дотримання міжнародних стандартів авіабезпеки. Окрім цього, самостійні дії МАУ щодо обмеження польотів у зону конфлікту синхронізуються із позицією Державної авіаційної служби України”, – наголошується в повідомленні.

У МАУ пообіцяли забезпечити “необхідну комунікацію з пасажирами зазначеного рейсу” і надати їм “всю необхідну підтримку”.

Раніше в МАУ повідомили, що відкладають відновлення рейсів в Баку (Азербайджан) до кінця жовтня “через обмеження в’їзду на територію Азербайджану в зв’язку з черговим продовженням карантинних заходів”.

Конфлікт між Азербайджаном і Вірменією через Нагірний Карабах: що відбувається?

Конфлікт між Азербайджаном і Вірменією через Нагірний Карабах почався в 1988 році, коли Нагірно-Карабаська автономна область заявила про вихід з Азербайджанської РСР. #Букви розповідали історію конфлікту.

27 вересня цього року стало відомо про обстріли в районі Нагірного Карабаху. Сторони звинувачували одна одну в збройних провокаціях.

Зокрема, міністр оборони Вірменії Давид Тоноян заявив, що Азербайджан почав повітряну і ракетну провокацію в напрямку Нагірного Карабаху.

Своєю чергою влада Азербайджану повідомляла, що 27 вересня близько 06:00 озброєні сили Вірменії обстріляли позиції азербайджанської армії вздовж лінії фронту. Повідомлялося про загибель і поранення цивільного населення і військовослужбовців.

Наразі влада Вірменії ввела воєнний стан і оголосила загальну мобілізацію.

Раніше воєнний стан ввів Нагірний Карабах. Лідер невизнаної республіки Араїк Арутюнян оголосив загальну мобілізацію осіб старше 18 років.

Президент Азербайджану Ільхам Алієв 28 вересня оголосив про часткову мобілізацію в країні.

29 вересня у Міністерстві оборони Вірменії заявили про участь турецьких літаків в атаці на вірменські населені пункти. Туреччина заперечує свою участь у конфлікті.