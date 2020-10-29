Особи, які напали на україномовну жінку у маршрутці Слов’янська, понесуть покарання за розпалювання ворожнечі та образу почуттів громадян за мовними ознаками.

Про це заявив радний міністра внутрішніх справ Іван Варченко.

Напередодні громадська діячка зі Слов’янську Ріта Мазанкова виклала у соцмережі відео, на якому зафільмовано, як вона попросила одного з пасажирів маршрутки вдягти маску. Це обурило як цього пасажира, так деяких інших.

Зокрема, одна з пасажирок почала лаятися на Мазанкову через те, що вона не має робити зауваження, а потім і через те, що дівчина спілкується українською мовою. Своєю чергою чоловік почав погрожувати застосуванням сили.

“Вже найближчим часом вони дізнаються, що Кримінальний кодекс Україні передбачає покарання за розпалювання ворожнечі та образу почуттів громадян за мовними ознаками (ст.161). Що санкція за знущання над людьми, які розмовляють українською, – до 5 років ув’язнення. У правовий спосіб їм буде доведено, що Слов’янськ – це Україна. Брутальна істота чоловічої статі, яка розпускала руки, познайомиться зі статтею 296 Кримінального кодексу, яка передбачає обмеження волі до 5 років“, – зазначив Варченко.

Він додав, що громадянам, які зухвало ігнорують протиепідемічні заходи і наражають на небезпеку інших людей, агресивно відмовляючись користуватися масками в громадському транспорті, правоохоронці нагадають про зміст статті 44.3 Кодексу України про адміністративні правопорушення з штрафом від 17 до 34 тисяч гривень.

Раніше поліція Слов’янська відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 161 Кримінального кодексу України “Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознакам“. Санкція статті передбачає покарання від штрафу до трьох років позбавлення волі.