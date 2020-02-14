Під час стрілянини в спортзалі у Солом’янському районі столиці був поранений колишній член ВО "Свобода" Олександр Чорнопищук, який був помічником депутата Київської місцевої ради Святослава Кутняка.

Про це #Буквам повідомили власні джерела серед колишніх “свободівців”.

Зазначається, що стріляв голова київського осередку “Соколу”, а також офіційний помічник депутата Київради фракції “Свобода” Володимира Назаренка – Георгій Баріленко.

“Чорнопищук ходить на кіокушинкай в цей спортзал останні 1,5 роки. Там працює його тренер. Той хто стріляв – це Бариленко він є членом “Свободи” і керівником київського “Соколу” (молодіжки свободи). Раніше він керував молодіжкою в Одесі. Після того як Левченко та половина членів київської “Свободи” вийшли з партії, цей Бариленко приїхав у Київ і його завдання – це силове протистояння нам. Він та його люди блокують вхід на комісії та сесії депутатам які також з нами вийшли. Це Антоненко Прохор і Святослав Кутняк”, – розповів співрозмовник.

Цю інформацію також підтвердив активіст Володимир Тищенко.

Слід зазначити, що конфлікти між колишніми однопартійцями почалися напередодні. Так, 3 лютого Тищенко повідомив, що на засіданні постійної комісії Київради з питань житлово-комунального господарства депутат від ВО “Свобода” Володимир Назаренко зламав мікрофон колишньому однопартійцю Святославу Кутняку. Назаренко разом з групою “свободівців” перешкоджав Кутняку “виконувати свої прямі обов’язки депутата і працювати в комісії, членом якої він є, а також здійснював “відверто хуліганські дії” і “знищив майно громади”.

“В діях групи осіб по відношенню до депутата Київської міської ради Святославу Кутняка вбачаються ознаки складу злочину, передбаченого ч.1 ст. 351 Кримінального Кодексу України, а саме, створення штучних перешкод у його роботі, що може каратися обмеженням волі на строк до трьох років”, – додав Тищенко.