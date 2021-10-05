На основі аналізу аудіоматеріалів журналістів програми “Схеми” щодо нападу на знімальну групу у державному “Укрексімбанку” в Інституті масової інформації (ІМІ) повідомили відразу про кілька порушень.

Про це написала виконавча директорка ІМІ Оксана Романюк у Facebook.

“Я прослухала аудіо з Укрексімбанком, і вам рекомендую. Там страшне. І порушень там на кілька кримінальних статей. Там не тільки ст. 171 ККУ (Перешкоджання законній професійній діяльності журналістів, ред.), там і протиправне утримання, і цензура, і протизаконний обшук, і напад”, – зазначила Романюк.

Очільниця ІМІ наголосила, що реакція від правоохоронних органів повинна бути негайною, як і реакція керівництва держави.

“Вікіпедія пише що 100% акцій банку належать Кабміну. Може МКіП (Міністерство культури та інформаційної політики, – ред.) винесе це питання на засідання Кабміну?”- запитала Романюк, тегнувши заступника голови МКіП Тараса Шевченка.

Нагадаємо, що журналісти програми “Схеми” заявили, що на їхню знімальну групу напали в “Укрексімбанку” під час запису інтерв’ю з головою правління Євгеном Мецгером, прямо в його кабінеті.

Журналіст Кирило Овсяний поставив запитання керівнику державного банку, щоб отримати його позицію для розслідування, публікація якого запланована на один з найближчих випусків програми “Схеми”.

Після цього охоронці спробували зупинити запис на одній з камер “Радіо Свобода”, “скрутили” оператора, забрали у нього флешку з записаним відео з другої камери, та винесли усю техніку з кабінету на годину.

У поліції Києва повідомили, що правоохоронці проводять необхідні слідчі дії для об’єктивного та неупередженого досудового розслідування.

ДОВІДКА. Євген Мецгер очолив “Укрексімбанк” у березні 2020 року. До 2015 року він працював на нижчих посадах у цьому держбанку. Мецгер – уродженець Кривого Рогу.