У суботу, 3 жовтня, армія Азербайджану перейшла в масштабний наступ. Позиції Вірменії атакують в північній і західній частинах невизнаної республіки.

Про це в Facebook повідомила представниця Міноборони Вірменії Шушан Степанян.

Вона повідомила, що на північному і західному напрямках кордону Арцаха йдуть запеклі бої.

“Противник, зосередивши великі сили в цих районах, перейшов до атаки. Вірменські підрозділи припиняють просування ворога, завдаючи великих втрат”, – повідомила Степанян.

Вірменська сторона заявила, що за сьогодні було збито три літаки Військово-повітряних сил Азербайджану.

У той же час в Міноборони Азербайджану оприлюднили власні підрахунки підбитої техніки противника під час боїв в Нагірному Карабасі.

“Сьогодні азербайджанська армія просунулася в певних напрямках, очистивши територію від військ противника, звільнивши нові бази”, – сказано в повідомленні.

Також у відомстві повідомили, що з 27 вересня по 2 жовтня 20:00 загальні втрати противника становлять: до 230 танків та іншої бронетехніки; 250 артилерійських знарядь, реактивних гранатометів, мінометів; 38 засобів ППО; 10 командно-диспетчерських і командно-спостережних пунктів; 7 складів боєприпасів; більше 130 автомобілів; 1 зенітний ракетний комплекс С-300.

У той же час в ОБСЄ закликали до негайного припинення вогню, зокрема в гуманітарних цілях, щоб забрати тіла загиблих.

Конфлікт між Азербайджаном і Вірменією через Нагірний Карабах: що відбувається?

Конфлікт між Азербайджаном і Вірменією через Нагірний Карабах почався в 1988 році, коли Нагірно-Карабаська автономна область заявила про вихід з Азербайджанської РСР. #Букви розповідали історію конфлікту.

27 вересня цього року стало відомо про обстріли в районі Нагірного Карабаху. Сторони звинувачували одна одну в збройних провокаціях.

Зокрема, міністр оборони Вірменії Давид Тоноян заявив, що Азербайджан почав повітряну і ракетну провокацію в напрямку Нагірного Карабаху.

Своєю чергою влада Азербайджану повідомляла, що 27 вересня близько 06:00 озброєні сили Вірменії обстріляли позиції азербайджанської армії вздовж лінії фронту. Повідомлялося про загибель і поранення цивільного населення і військовослужбовців.

Наразі влада Вірменії ввела воєнний стан і оголосила загальну мобілізацію.

Раніше воєнний стан ввів Нагірний Карабах. Лідер невизнаної республіки Араїк Арутюнян оголосив загальну мобілізацію осіб старше 18 років.

Президент Азербайджану Ільхам Алієв 28 вересня оголосив про часткову мобілізацію в країні.

29 вересня у Міністерстві оборони Вірменії заявили про участь турецьких літаків в атаці на вірменські населені пункти. Туреччина заперечує свою участь у конфлікті.