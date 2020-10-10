Про це повідомляє російське інформаційне агентство “Інтерфакс”.
Зазначається, що за підсумками переговорів, які тривали більше 10 годин, сторони домовилися за чотирма пунктами:
- Припинення вогню з 12:00 10 жовтня 2020 року в гуманітарних цілях для обміну військовополоненими та іншими утримуваними особами і тілами загиблих при посередництві і відповідно до критеріїв міжнародного Червоного Хреста.
- Конкретні параметри режиму припинення вогню будуть узгоджені додатково.
- Вірменія та Азербайджан за посередництва Мінської групи ОБСЄ приступають до перемовин для мирного врегулювання конфлікту.
- Сторони підтверджують незмінність формату переговорного процесу.
Історія конфлікту
Конфлікт між Азербайджаном і Вірменією через Нагірний Карабах почався в 1988 році, коли Нагірно-Карабаська автономна область заявила про вихід з Азербайджанської РСР. #Букви розповідали історію конфлікту.
27 вересня цього року стало відомо про обстріли в районі Нагірного Карабаху. Сторони звинувачували одна одну в збройних провокаціях.
Зокрема, міністр оборони Вірменії Давид Тоноян заявив, що Азербайджан почав повітряну і ракетну провокацію в напрямку Нагірного Карабаху.
Своєю чергою влада Азербайджану повідомляла, що 27 вересня близько 06:00 озброєні сили Вірменії обстріляли позиції азербайджанської армії вздовж лінії фронту. Повідомлялося про загибель і поранення цивільного населення і військовослужбовців.
Наразі влада Вірменії ввела воєнний стан і оголосила загальну мобілізацію.
Раніше воєнний стан ввів Нагірний Карабах. Лідер невизнаної республіки Араїк Арутюнян оголосив загальну мобілізацію осіб старше 18 років.
Президент Азербайджану Ільхам Алієв 28 вересня оголосив про часткову мобілізацію в країні.
29 вересня у Міністерстві оборони Вірменії заявили про участь турецьких літаків в атаці на вірменські населені пункти. Туреччина заперечує свою участь у конфлікті.
- На кінець дня 27 вересня в результаті боїв вірменська армія зазнала серйозних втрат – було знищено 22 танка і іншої бронетехніки, 15 зенітно-ракетних комплексів “ОСА”, 18 безпілотних літальних апаратів, 8 артилерійських установок. Втрати вірменської сторони в живій силі склали понад 550 осіб убитими і пораненими.
- Рада безпеки ООН закликала Вірменію і Азербайджан негайно припинити бойові дії в Нагірному Карабасі і терміново відновити переговори.
- 30 вересня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Україна продовжує підтримувати територіальну цілісність Азербайджану.
- У суботу, 3 жовтня, армія Азербайджану перейшла в масштабний наступ.
- Президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що 4 жовтня армія звільнила від вірменської окупації місто Джебраїл в Нагірному Карабасі.