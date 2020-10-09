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Конфлікт в Нагірному Карабасі: Вірменія і Азербайджан проведуть консультації у Москві

Вірменія і Азербайджан підтвердили готовність відправити своїх представників на консультації щодо конфлікту в Нагірному Карабасі до Москви.

П’ятниця, 9 жовтня 2020, 13:03

Про це повідомляє російське інформагентство “Інтерфакс”.

“Баку і Єреван підтвердили участь в консультаціях в Москві. Йде активна підготовка”, – зазначила офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова.

Очікується, що зустріч пройде на рівні міністрів закордонних справ.

Історія конфлікту

Конфлікт між Азербайджаном і Вірменією через Нагірний Карабах почався в 1988 році, коли Нагірно-Карабаська автономна область заявила про вихід з Азербайджанської РСР. #Букви розповідали історію конфлікту.

27 вересня цього року стало відомо про обстріли в районі Нагірного Карабаху. Сторони звинувачували одна одну в збройних провокаціях.

Зокрема, міністр оборони Вірменії Давид Тоноян заявив, що Азербайджан почав повітряну і ракетну провокацію в напрямку Нагірного Карабаху.

Своєю чергою влада Азербайджану повідомляла, що 27 вересня близько 06:00 озброєні сили Вірменії обстріляли позиції азербайджанської армії вздовж лінії фронту. Повідомлялося про загибель і поранення цивільного населення і військовослужбовців.

Наразі влада Вірменії ввела воєнний стан і оголосила загальну мобілізацію.

Раніше воєнний стан ввів Нагірний Карабах. Лідер невизнаної республіки Араїк Арутюнян оголосив загальну мобілізацію осіб старше 18 років.

Президент Азербайджану Ільхам Алієв 28 вересня оголосив про часткову мобілізацію в країні.

29 вересня у Міністерстві оборони Вірменії заявили про участь турецьких літаків в атаці на вірменські населені пункти. Туреччина заперечує свою участь у конфлікті.

  • На кінець дня 27 вересня в результаті боїв вірменська армія зазнала серйозних втрат – було знищено 22 танка і іншої бронетехніки, 15 зенітно-ракетних комплексів “ОСА”, 18 безпілотних літальних апаратів, 8 артилерійських установок. Втрати вірменської сторони в живій силі склали понад 550 осіб убитими і пораненими.
  • Рада безпеки ООН закликала Вірменію і Азербайджан негайно припинити бойові дії в Нагірному Карабасі і терміново відновити переговори.
  • 30 вересня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Україна продовжує підтримувати територіальну цілісність Азербайджану.
  • У суботу, 3 жовтня, армія Азербайджану перейшла в масштабний наступ.
  • Президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що 4 жовтня армія звільнила від вірменської окупації місто Джебраїл в Нагірному Карабасі.
Теги: Азербайджан, Вірменія, Нагірний Карабах, Москва

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