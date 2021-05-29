В Аргентині телеведуча переплутала відомого англійського поета і драматурга Вільяма Шекспіра, котрий помер 400 років тому, з британцем Вільямом (Біллом) Шекспіром, який одним із перших отримав вакцину проти коронавірусу.

Про цей інцидент розповідають британське агентство ВВС та видання The Guardian.

Як відомо, днями у Великій Британії помер 81-річний Вільям Шекспір – один із перших вакцинованих проти COVID-19.

Проте ведуча аргентинського телеканалу “Canal 26” Ноелія Новілло переплутала його з англійським драматургом.

Під час випуску новин на каналі Новілло оголосила, що через п’ять місяців після вакцинації проти COVID-19 помер “один із найбільш значущих англомовних письменників” Вільям Шекспір.

“У нас для вас новина, яка приголомшила нас всіх, з огляду на велич цієї людини. Ми говоримо про Вільяма Шекспіра і його смерть… Як ми всі знаємо, він – один із найважливіших письменників англійською мовою, для мене – майстер. Він був першою людиною, яка отримала вакцину проти коронавірусу. Він помер в Англії у віці 81 року”, — заявила Новілло.

Esto es increíble no puedo dejar de verlo pic.twitter.com/Ha8DUNuTYj — Fato Gloro (@cruziisimo) May 28, 2021

Варто зазначити, що англійський драматург Вільям Шекспір помер понад 400 років тому – ще в 1616 році.

Водночас його тезка Вільям “Білл” Шекспір помер цього тижня в Університетській лікарні Ковентрі від інсульту. Смерть не пов’язують із вакцинацією проти коронавірусу.

Чоловік отримав щеплення вакциною Pfizer-BioNTech у грудні 2020 року.

Відео з конфузом ведучої поширилося в Мережі. Згодом Новілло усвідомила помилку й почала запевняти, що глядачі “неправильно інтерпретували” її слова.

Однак відео вже стало вірусним і породило масу жартів серед користувачів Мережі. Один із них пожартував, що “між цими Шекспірами було всього кілька років”, інший запропонував “не оплакувати Вільяма Шекспіра”, адже той “століттями користувався народною любов’ю”. Дехто жартував, що “Шекспір був у такому поганому стані, що за сотні років не створив жодного шедевра”.