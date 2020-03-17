Новопризначений міністр економіки, торгівлі і сільського господарства України Ігор Петрашко для принесення присяги в Парламенті замість трибуни пішов на місце президента.

Відео моменту конфузу оприлюднив “Канал 24”.

Інцидент стався одразу після того, як нардепи проголосувала за кандидатуру Петрашка на посаду міністра.

Він повинен був принести присягу. Але замість того, щоб пройти до трибуни в залі засідань Верховної Ради, Петрашко попрямував до місця президента України.

Дії міністра викликали сміх нардепів. Усвідомивши помилку, він пішов до трибуни Ради.

На конфуз відреагував спікер ВР Дмитро Разумков. “Сміливо”, – заявив він.

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Перед призначення Петрашко сім років працював заступником гендиректора групи компаній “Укрлендфармінг“, яка належить бізнесмену Ігорю Бахматюку.

До цього Петрашко працював начальником департаменту корпоративного бізнесу у “Сбербанк Росії” в Києві.

Новий міністр економіки працював у фінансових компаніях Росії, України та США. Зокрема, в московському представництві “Ернст енд Янг Україна”. Згодом Петрашко переїхав до київського офісу компанії.