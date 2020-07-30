Про це повідомляє агентство Reuters.

Як повідомлялося раніше, 30 липня президент США Дональд Трамп запропонував відкласти проведення виборів президента країни, які мають відбутися в листопаді.

Трамп не має права відкладати вибори: згідно з Конституцією США право встановлювати дату голосування надається Конгресу.

Заяви як представників Демократичної партії, так і республіканців, наразі свідчать про те, що ідея американського лідера не знаходить підтримки у Конгресі.

Численні республіканці в Конгресі, зокрема, лідер більшості в Сенаті Мітч Макконнелл, відкинули цю ідею.

“В історії федеральних виборів ми ніколи не затримували вибори, і ми маємо просуватися з нашими виборам”, — сказав Маккарті.

Представниця Демократичної партії Зої Лофгрен, яка очолює комітет Палати представників з нагляду за безпекою виборів, теж відкинула ідею про будь-які затримки.

“Ні в якому разі ми не розглянемо це, аби примиритися з невмілою і випадковою відповіддю президента на пандемію коронавірусу або повірити в брехню і дезінформацію, яку він поширює”, — зазначила Лофгрен у електронному листі Reuters.

Один з республіканців, близький до Білого дому, на умовах анонімності поділився з агентством своєю думкою про це. Він зауважив, що заява Трамп була несподіванкою, оскільки напередодні він змінив менеджера кампанії.

“Очевидно, він просто не може з собою вдіяти. Все починає виглядати як справжня кампанія, і потім він робить це. Це жахливо. Схоже, він навіть не хоче перемагати”, — зауважив він.

Нагадаємо, раніше Трамп неодноразово висловлював думку, що ідея демократів провести голосування за допомогою пошти в зв’язку з епідемією коронавірусу створить можливість для фальсифікації виборів. Заяви американського лідера в Twitter на цю тему були позначені, як фейкова інформація. Це був перший випадок в історії соціальної мережі, коли твіт президента позначили, як недостовірний.