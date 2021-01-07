Про це повідомляє телеканал CNN.

Сенат і Палата представників відхилили заперечення проти виключення голосів виборців Джорджії і Пенсильванії за Байдена. Республіканці також заперечували проти голосів вибірників в Аризоні, Неваді і Мічигані, але клопотання провалилися до того, як дійшли до дебатів.

6 січня у Вашингтоні почався масштабний протестний мітинг прихильників Дональда Трампа. На акцію з’їхалися люди з усієї країни. Акцію на цей день раніше анонсував сам Дональд Трамп.

О 19:00 за Києвом Трамп виступив з промовою, у якій розкритикував республіканців, що відмовляються заперечувати проти результатів виборів на спільному засіданні Конгресу. Він заохотив протестувальників прямувати до будівлі Капітолія, де це засідання відбувається.

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Після цього багатотисячний натовп попрямував до Капітолію. Близько 20 години за Києвом сотні прихильників Трампа прорвалися через металеві барикади в задній частині будівлі Капітолія. Згодом поліція повідомила, що протестувальникам вдалося прорватися у будівлю.