Про це повідомляє телеканал CNN.
Сенат і Палата представників відхилили заперечення проти виключення голосів виборців Джорджії і Пенсильванії за Байдена. Республіканці також заперечували проти голосів вибірників в Аризоні, Неваді і Мічигані, але клопотання провалилися до того, як дійшли до дебатів.
6 січня у Вашингтоні почався масштабний протестний мітинг прихильників Дональда Трампа. На акцію з’їхалися люди з усієї країни. Акцію на цей день раніше анонсував сам Дональд Трамп.
О 19:00 за Києвом Трамп виступив з промовою, у якій розкритикував республіканців, що відмовляються заперечувати проти результатів виборів на спільному засіданні Конгресу. Він заохотив протестувальників прямувати до будівлі Капітолія, де це засідання відбувається.
Читайте також:
Після цього багатотисячний натовп попрямував до Капітолію. Близько 20 години за Києвом сотні прихильників Трампа прорвалися через металеві барикади в задній частині будівлі Капітолія. Згодом поліція повідомила, що протестувальникам вдалося прорватися у будівлю.
- Через агресивні протести та захоплення Капітолія у Вашингтоні увели комендантську годину.
- Президент США Дональд Трамп доручив Національній гвардії та іншим федеральним службам захисту надати допомогу в реагуванні на бунтівників у Капітолії США.