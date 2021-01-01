Сенат приєднався до Палати представників США в голосуванні за скасування вето на закон про оборонний бюджет. Документ передбачає посилення санкцій проти "Північного потоку-2" й виділення допомоги Україні.

Про це повідомляє американське видання Axios.

Як повідомлялося раніше, 29 грудня Палата представників Конгресу США подолала вето президента Дональда Трампа, накладене на оборонний бюджет. Впродовж тижня із цим питанням також мав визначитися Сенат, більшість у якому становлять республіканці.

Сенат зібрався у п’ятницю, 1 січня, попри те, що це — офіційний вихідний. Для подолання вето сенатором було необхідно зібрати понад дві третини голосів.

У підсумку закон підтримали 81 зі 100 сенаторів. Ще 13 висловилися проти.

Нагадаємо, раніше закон про оборонний бюджет був схвалений і Палатою представників, і Сенатом. Але Дональд Трамп наклав вето. Це було викликано його невдоволенням через відсутність у бюджеті положення про відповідальність соціальних мереж за публікації користувачів, а також через перейменування військових баз і монументів, названих на честь військових-конфедератів.

Загальний обсяг оборонного бюджету перевищує 740 млрд доларів. Ці кошти, серед іншого, мають спрямувати на підвищення заробітної плати американським солдатам і модернізацію обладнання.