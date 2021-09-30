Законодавці з Конгресу США ухвалили законопроєкт щодо тимчасового фінансування уряду строком на два місяці. Рішення підтримали 254 конгресмени.

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

Ухвалити бюджет важливо було саме 30 вересня, оскільки з 1 жовтня в країні розпочинається новий фінансовий рік. Якщо на цей момент бюджет не ухвалено – розпочинається шатдаун (зупинка роботи федерального уряду).

Однак законодавцям Республіканської та Демократичної партій вдалося домовитися та проголосувати за законопроєкт щодо тимчасового фінансування. Тепер вони мають час до грудня, аби домовитися про остаточний проєкт бюджету.

За кілька годин до закінчення засідання Палата представників підтримала проєкт тимчасового фінансування на два місяці. 254 проголосували “за”, а 175 – “проти”.

Тиждень тому Палата представників Конгресу США голосами демократів ухвалила законопроєкт щодо тимчасового фінансування роботи федеральних закладів, але в Сенаті республіканці заблокували ініціативу. У відповідь міністерка фінансів Джанет Йеллен попередила, що без цього країна в жовтні може постраждати через загрозу дефолту.. Це, своєю чергою, призведе до “історичної фінансової кризи” чи “економічної кризи”.

З 1976 року федеральний уряд США частково закривався 21 раз. Зокрема, тричі – за президентства Трампа.