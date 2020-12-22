Covid-19 Україна

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Конгрес США схвалив виділення $2,3 трлн на боротьбу з епідемією і економічною кризою

Конгрес США підтримав величезний пакет допомоги для боротьби з кризою в галузі охорони здоров'я та економічною кризою.

Вівторок, 22 грудня 2020, 09:32

Про це повідомляє телеканал CNBC.

Палата представників схвалила пакет 359 голосами “за” і 53 – проти. Потім Сенат також проголосував за переваги – 92 голоси “за” і 6 – проти.

Конгрес виділив 900 мільярдів доларів на допомогу в зв’язку з пандемією.

Законопроект направить необхідну допомогу американцям вже навесні – хоча це буде занадто пізно для багатьох сімей, які змушені не ходити на роботу і залишаються вдома без засобів для існування.

Пакет включає в себе збільшення допомоги з безробіття, збільшення позик для малого бізнесу, ще один прямий платіж в розмірі 600 доларів.

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Очікується, що Трамп підпише цей закон в найближчі дні.

Серед ключових положень закону: федеральна надбавка по безробіттю в розмірі 300 доларів в тиждень до середини березня і розширення програми, що надає фрілансерам право на одержання допомоги. За 600 доларів отримають фізичні особи, які заробляють до 75 000 доларів США в рік. Ще 600 доларів буде виділятися на кожну дитину.

У пакеті допомоги передбачені 284 мільярдів доларів на позики для малого бізнесу в рамках програми захисту зарплати.

8 мільярдів доларів піде на поширення вакцини, а також 20 мільярдів доларів на те, щоб американці отримували щеплення безкоштовно. Законопроект також вкладає як мінімум 20 мільярдів доларів в тестування на Covid-19 і відстеження контактів з інфікованими.

Законопроект продовжує федеральний мораторій на виселення до 31 січня і виділяє 25 мільярдів доларів на допомогу в оренді житла. Він направляє 13 мільярдів доларів на продовольчу допомогу. Законопроект також направляє 82 мільярди доларів на освіту і 45 мільярдів доларів на транспорт.

Пакет включає 15 мільярдів доларів на виплату заробітної плати американським авіаперевізникам. Новий пакет допомоги йде на додаток до 25 мільярдам доларів, отриманими перевізниками відповідно до Закону про CARES в березні минулого року.

Теги: Конгрес США, Коронавірус

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