Про це він розповів в Twitter, опублікувавши тексти цих листів.

Так, звертаючись до генерального директора Facebook Марка Цукерберга Шифф написав:

А гендиректорові Amazon Енді Ясі він написав, що власні алгоритми компанії можна використовувати для поширення дезінформації про коронавірус, зокрема, через фейкові огляди на сайті та некоректне класифікування товарів.

Vaccine hesitancy stands between us and the end of this pandemic.



And companies like @amazon and @facebook must do far more to tackle the viral spread of misinformation online.



We need transparency. And we need accountability.



Lives are on the line.



Read my letters. ⤵ pic.twitter.com/yo0iBcTw2p

— Adam Schiff (@RepAdamSchiff) September 9, 2021