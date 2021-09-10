Демократ, член Палати представників США Адам Шифф в листах керівництву Amazon та Facebook розкритикував зусилля компаній в боротьбі з поширенням фейків про COVID-19 та популяризації вакцинації.

Про це він розповів в Twitter, опублікувавши тексти цих листів.

“Компанії як Amazon та Facebook мають зробити значнол більше для подолання вірусного поширення дезінформації в Інтернеті. Нам потрібна прозорість. І нам потрібна відповідальність”, — переконаний Шифф.

Так, звертаючись до генерального директора Facebook Марка Цукерберга Шифф написав:

“Facebook напряму отримує вигоду з сенсаційної дезінформації антивакцинаторів у той час, як ці теорії продовжують працювати проти можливості боротьби з COVID-19”.

А гендиректорові Amazon Енді Ясі він написав, що власні алгоритми компанії можна використовувати для поширення дезінформації про коронавірус, зокрема, через фейкові огляди на сайті та некоректне класифікування товарів.

“Пока ці матеріали залишаються на сайті, Amazon напряму отримує вигоду з сенсаційної дезінформації про вакцини”, — вважає конгресмен.

Vaccine hesitancy stands between us and the end of this pandemic.



And companies like @amazon and @facebook must do far more to tackle the viral spread of misinformation online.



We need transparency. And we need accountability.



Lives are on the line.



Read my letters. ⤵ pic.twitter.com/yo0iBcTw2p — Adam Schiff (@RepAdamSchiff) September 9, 2021

Раніше цього тижня з аналогічним листом звернулася сенаторка Елізабет Воррен. Вона закликала Amazon позначати й видаляти на своєму сайті літературу, яка поширює неправдиву інформацію про віруси й вакцини.