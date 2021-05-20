Низка конгресменів США отримала запит на зустріч з головою Офісу президента Андрієм Єрмаком. Також з'явився анонс його візиту в США з 16 по 20 травня, але сама зустріч не відбулася.

Про це пише “Радіо Свобода”.

Видання повідомляє, що отримало лист у Вашингтоні від працівника офісу одного з конгресменів, який відхилив пропозицію зустрічі. За його словами, це сталося в першу чергу тому, що запит прийшов не від посольства України. У посольстві заявили, що нічого про лист не знали.

За даними “Радіо Свобода”, організацією зустрічі Єрмака з конгресменами займався американський бізнесмен українського походження Ігор Пастернак. Саме з його офісу 4 травня ряду конгресменів було розіслано лист з анонсом візиту і запитом на зустріч.

Так, в листі йдеться, що візит був запланований на 16-20 травня, а в делегації повинні були взяти участь два високопоставлених особи – глава Офісу президента Андрій Єрмак і віцепрем’єр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков.

Варто зазначити, що в листі конгресменам Єрмака представили як “друге найбільш впливова особа в Україні після президента”.

“Українську делегацію очолює пан Андрій Єрмак, керівник Офісу президента, головний радник президента України з питань національної безпеки. Пан Єрмак є найближчою довіреною особою президента і другою найбільш впливовою особою в Україні після президента. Він курує питання національної безпеки та є “правою рукою” (в оригіналі power broker) президента з внутрішніх та міжнародних питань”, – йшлося у листі.

Офіційною метою візиту вказано таку: “Делегація хоче висловити подяку високого рівня членам Конгресу США за відповідь на російську агресію. Делегація приїжджає в США з метою налагодження нових, стратегічних і передбачуваних відносин з Конгресом США”.

Також, згідно з документом, делегація мала на меті “проінформувати керівництво Конгресу про стан справ в Україні й за її межами”.

Сам Єрмак у коментарі “Радіо Свобода” заявив, що йому про це нічого не відомо.

“Можу припустити, що описані вами пропозиції до конгресменів могли бути приватними ініціативами. Жодного мого візиту до США у названі дати не планувалося. Навіть не обговорювалася така ідея”, – відповів голова ОП.

Крім того, Пастернак підтвердив виданню, що відправляв електронні листи, а перед цим розмовляв із Резніковим на тему російської агресії, визнав його думки дуже важливими та вирішив, що Резніков повинен поділитися ними з членами Конгресу.

Водночас Пастернак не відповів, чи була координація візиту погоджена із віцепрем’єром.

“Я не впевнений, чи планували вони взагалі приїхати до Сполучених Штатів”, – сказав він.

Резніков при цьому сказав, що нещодавно спілкувався з Пастернаком та обговорював з ним важливість підтримки України з боку США та інших західних країн. За його словами, це була ідея бізнесмена, щоб віцепрем’єр поділився думками стосовно важливості підтримки США із членами Конгресу, але подальші дії Пастернака не знав і не узгоджував з ним.

Довідка.

Ігор Пастернак – американський бізнесмен українського походження, власник та керівник американської компанії-виробника вантажних дирижаблів та аеростатів Worldwide Aeros Corp., яка базується у Каліфорнії. Дирижаблі використовуються як у військових, так і комерційних цілях, зокрема при транспортуванні вантажів.

Після Революції Гідності почав співпрацювати з українським державним концерном “Укроборонпром” – у 2017 році його компанія виготовила в Україні партію гвинтівок М-4, розроблених за американською ліцензією. Пастернак планував налагодити тут серійне виробництво стрілецької зброї за стандартами НАТО.

Протягом тривалого часу Ігор Пастернак був одним з донорів Демократичної партії США. Раніше він спонсорував конгресменів-демократів Адама Шиффа (Adam Schiff) та Лоретту Санчес (Loretta Sanchez).