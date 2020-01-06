Про це повідомляється в заяві, опублікованій на офіційному сайті голови Палати представників.
У документі передбачається, що військові дії президента по відношенню до Ірану без дозволу Конгресу повинні бути припинені протягом 30 днів.
Голова Палати Представників Ненсі Пелосі заявила, що американський авіаудар, в результаті якого загинув іранський генерал Касем Сулеймані, поставив під загрозу американських громадян, а також загрожує ескалацією у взаєминах з Іраном.
При цьому в Конгресі висловили стурбованість, що подібні дії в Білому домі здійснили без консультацій з ними.
На думку аналітиків, дану резолюцію можуть підтримати в Палаті представників, де Демократична партія має більшість. Однак документ навряд чи підтримають в Сенаті, який контролюється республіканцями.
-
Нагадаємо, що в ніч на 3 січня ракетним ударом в аеропорту Багдаду (Ірак) був убитий командир іранського спецназу “Кудс“ генерал Касем Сулеймані. У Пентагоні заявили, що удар був нанесений американським бойовим дроном.
- Верховний лідер Ірану аятолла Алі Хаменеї пообіцяв “сувору помсту” тим, хто вбив Касема Сулеймані.
- Державний департамент Сполучених Штатів Америки закликав своїх громадян в Іраку негайно покинути країну у зв’язку з напруженою ситуацією в регіоні.