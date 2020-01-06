Про це повідомляється в заяві, опублікованій на офіційному сайті голови Палати представників.

У документі передбачається, що військові дії президента по відношенню до Ірану без дозволу Конгресу повинні бути припинені протягом 30 днів.

Голова Палати Представників Ненсі Пелосі заявила, що американський авіаудар, в результаті якого загинув іранський генерал Касем Сулеймані, поставив під загрозу американських громадян, а також загрожує ескалацією у взаєминах з Іраном.

При цьому в Конгресі висловили стурбованість, що подібні дії в Білому домі здійснили без консультацій з ними.

На думку аналітиків, дану резолюцію можуть підтримати в Палаті представників, де Демократична партія має більшість. Однак документ навряд чи підтримають в Сенаті, який контролюється республіканцями.