Палата представників Конгресу США викликає гендиректора Amazon Джеффа Безоса для дачі свідчень у справі щодо можливого зловживання для підвищення конкурентоспроможності.

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

Раніше газета Wall Street Journal опублікувала матеріал, в якому йдеться, що компанія Amazon могла використовувати дані про продажі від сторонніх продавців на своїй платформі, щоб отримати конкурентну перевагу над ними.

Інформація про можливе використання даних викликала стурбованість у конкурентів та представників влади. Зокрема, сенатор Елізабет Уоррен, критикуючи дії компанії, провела аналогію з бейсболом. Вона сказала, що Аmazon виступає і в ролі судді, і в ролі власника команди.

Законодавці Палати представників Конгресу США, оперуючи даними, викладеними в матеріалі видання, вимагає від Безоса з’явитися для надання свідчень. Відповідний лист, підписаний головою антимонопольного комітету Палати представників Девідом Сіцілліном та головою судового комітету Джеррі Надлер був оприлюднений в п’ятницю, 1 травня.

Законодавці зазначили, що інформація WSJ суперечить заявам компанії про те, що Amazon не використовує дані окремих продавців, щоб конкурувати з ними.

“Якщо повідомлення в статті Wall Street Journal є точним, то заяви, зроблені Amazon в Комітеті з приводу ділової практики компанії, представляються такими, що вводять в оману і, можливо, є злочинно помилковими або неправдивими”, — йдеться в листі.

Перед тим законодавці звернулися до компанії з цього приводу, але запевняють, що Amazon відмовляється співпрацювати зі слідством і “не представила достатніх доказів”. Палата представників погрожує викликати Безоса для дачі показань у примусовому порядку.

Законодавці наголосили, що можливе зловживання Amazon несе серйозні ризики, оскільки сьогодні, під час пандемії, роль компанії є “життєво важливою”.