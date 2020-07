Про це повідомляє агентство Reuters.

Раніше газета Hill заявила, що один з її репортерів підслухав висловлювання Йохо. Згідно газети, Йохо провів коротку бесіду з Окасіо-Кортес, в якій він назвав її “огидною” за раніше висловлені припущення про те, що безробіття і бідність через пандемію COVID-19 призводять до сплеску злочинності в Нью-Йорку.

Йохо сказав їй, що вона зійшла з розуму від “божевілля”, повідомила газета. Коли вони розійшлися, Йохо виголосив образу, зазначає газета.

Окасіо-Кортес розповіла, що Йохо, який нібито образив її на сходах Капітолію, назвав її “чортовою су*ою”. Той потім вибачився за “різку манеру розмови”, правда заперечуючи, що назвав її “чортовою су*ою”.

“Будучи одруженим протягом 45 років, маючи двох дочок, я дуже добре знаю свою мову. Образливі, викривальні слова, приписувані мені пресою, ніколи не були сказані моїй колезі, і якщо вони були витлумачені таким чином, я прошу вибачення за їх нерозуміння. Я не можу вибачитися за свою пристрасть, за любов до мого Бога, моєї сім’ї і моєї країни”, – сказав він.

Окасіо-Кортес припустила, що його дії демонструють світові, наскільки могутні чоловіки можуть бути агресивними по відношенню до жінок.

“Це не нове, і це проблема. Це питання не про один інцидент. Це культура відсутності безкарності; прийняття насильства і насильницьких виразів по відношенню до жінок, і ціла структура влади, яка підтримує це”, – заявила вона.

Окасіо-Кортес також розкритикувала Йохо за те, що він використовував свою дружину і дочок як “щитів для поганої поведінки”, щоб уникнути відповідальності за свої дії: “Я на два роки менша молодшої дочки містера Йохо. Я теж чиясь дочка. Я тут, тому що я повинна показати своїм батькам, що я їх дочка, і що вони не виховали мене так, щоб прийняти насильство з боку чоловіків”.

Here is my full response regarding Mr. Yoho and the culture of misogyny that inspired his actions.

I am deeply appreciative of my colleagues and everyone speaking up and out against the rampant mistreatment of women both in Congress and across the country. ⬇️ https://t.co/nFfxy5UdmP

— Alexandria Ocasio-Cortez (@AOC) July 23, 2020