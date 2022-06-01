П’ятий президент України Петро Порошенко заявив, що у підсумковій Резолюції Європейської народної партії враховані надзвичайно важливі для України позиції.

Про це повідомив офіційний сайт української політичної партії “Європейська солідарність”.

Зазначається, що зараз Петро Порошенко перебуває в Роттердамі, де проводить активну дипломатичну роботу з європейськими партнерами.

Він повідомив, що ЄНП схвалила потужну резолюцію про підтримку й солідарність з Україною. На думку Порошенка, прийняття резолюції свідчить про “надзвичайно амбітну та прогресивну позицію ЄНП як найвпливовішої європейської політичної родини”.

Порошенко виділив декілька найважливіших моментів. Насамперед це підтримка якомога швидшого отримання Україною статусу кандидата на членство в ЄС, а також початок передвступних переговорів. Очікується, що питання розглядатимуть уже на червневому засіданні Євроради.

ЄНП має чітку позицію, що свідчить про намір сприяти поразці РФ та примусити її закінчити війну проти України, а також відновити територіальну цілісність нашої держави. Цього “народники” планують домогтися, надаючи політичну, військову, економічну, фінансову та гуманітарну допомогу.

Зокрема, Порошенко повідомив про запровадження нафтового, газового та ядерного ембарго.

Також у резолюції ЄНП зазначено згоду на формування так званого “списку Бучі”, що міститиме всіх росіян, причетних до скоєння злочинів проти людяності в Україні.

П’ятий президент також зауважив, що погоджується й розроблення “Плану Маршалла 2.0”, який допоможе відбудувати Україну.