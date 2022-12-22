Про це інформує “Голос Америки“.
Закон ухвалили після, того, як 21 грудня перед Конгресом виступив президент України Володимир Зеленський.
Закон було ухвалено одностайним голосуванням одночасно обох палат Конгресу США. Для набуття чинності лишилося отримати схвалення президента Джо Байдена.
Оновлений закон дозволить судове переслідування у Сполучених Штатах імовірних виконавців воєнних злочинів, незалежно від місця злочину чи
об’єктів їхніх злочинів. Своєю чергою, чинний закон передбачає відповідальність за умови, якщо злочин був скоєний у США або за межами країни щодо американця. Нова поправка розширює первісну юрисдикцію воєнних злочинів і тепер передбачатиме досудове переслідування зокрема тих злочинців, які вчиняли злочини щодо негромадян США, але знаходиться на території країни.
“За допомогою цього закону ми гарантуємо, що будь-яка особа, яка перебуває у Сполучених Штатах, незалежно від національності, може бути притягнута до відповідальності за грубі, необґрунтовані та незаконні порушення прав людини, вчинені під маскою війни”, – наголосив конгресмен Девід Сісілін, один з ініціаторів цих поправок.
Генпрокурор України Андрій Костін привітав ухвалення цього закону та назвав його підтримкою Сполученими Штатами боротьби України “не лише на полі бою, але і на фронті справедливості”.
“Важливість цього закону важко переоцінити: він закладає правову основу для притягнення до відповідальності усіх, хто скоїв воєнні злочини проти українського народу та виправляє наявні прогалини в американському законодавстві”.
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