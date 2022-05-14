Речник Пентагону Джон Кірбі наголосив, що додаткову допомогу Україні у розмірі $40 мільярдів Конгрес США має ухвалити до 19 травня, щоб уникнути затримок.

Про це повідомив міжнародний телеканал CNN.

Як зазначив під час брифінгу Кірбі, уразі, якщо Конгрес США не ухвалить пакет додаткової допомоги Україні до 19 травня, це почне впливати на здатність Сполучених Штатів надавати військову допомогу Україні безперебійно.

Також речник Пентагону додав, що Сенат закликають діяти якомога швидше. Це потрібно для забезпечення безперебійного потоку військової допомоги. Гроші, про які йдеться, мусять бути розподілені і “оголошені” до кінця третього тижня травня.