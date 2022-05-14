Про це повідомив міжнародний телеканал CNN.
Як зазначив під час брифінгу Кірбі, уразі, якщо Конгрес США не ухвалить пакет додаткової допомоги Україні до 19 травня, це почне впливати на здатність Сполучених Штатів надавати військову допомогу Україні безперебійно.
Також речник Пентагону додав, що Сенат закликають діяти якомога швидше. Це потрібно для забезпечення безперебійного потоку військової допомоги. Гроші, про які йдеться, мусять бути розподілені і “оголошені” до кінця третього тижня травня.
- Слід зазначити, що сенатор Ренд Пол заблокував швидке ухвалення законопроєкту про надання Україні допомоги.
- Також Трамп розкритикував демократів через витрати на Україну в той час, як американські діти “голодують”.