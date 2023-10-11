Білий дім та конгресмени, які підтримують допомогу Україні, обговорюють можливість об’єднати в один пакет нові заходи з допомоги Україні та Ізраїлю, повідомляють американські ЗМІ, включаючи NBC та Washington Post, з посиланням на інформацію чиновників американського уряду та законодавців.

В Білому домі вважають – США здатні підтримати як Ізраїль, так і Україну. Координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки США Джон Кірбі заявив в понеділок: “Обидва є важливими і ми достатньо велика, економічно життєздатна, достатньо активна країна, щоб бути спроможними підтримати обох”. Він, однак, не вказав, чи буде ці ініціативи об’єднано.

“Одна річ, яка насправді дуже важлива, особливо у питанні боєприпасів і нашої спроможності одночасно підтримувати потенційно і ізраїльтян, і українців – це додаткове фінансування від Конгресу, щоб збільшити наші спроможності, наростити виробництво та оплатити самі боєприпаси “, – зазначила посадовиця.