Спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі закликала держсекретаря США Ентоні Блінкена визнати РФ державою-спонсором тероризму. В іншому випадку, наголосила вона, це зробить Конгрес США.

Про це повідомляє американська медіаорганізація Politico.

Видання, посилаючись на два анонімні джерела наголосило, що на початку цього тижня відбулась телефонна розмова між Ненсі Пелосі та Ентоні Блінкеном, у якому спікерка Палати представників США фактично поставила держсекретарю ультиматум.

Пелосі заявила, що Блінкен повинен визнати Росію державою-спонсором тероризму. Якщо цього не станеться, тоді цим визнанням займеться Конгрес США.

Втім і в Держдепартаменті, і в офісі Пелосі відмовились коментувати, чи дійсно між посадовцями відбулась ця розмова.

Конгрес США надав держсекретарю право взнавати іншу країну спонсором тероризму. Однак деякі члени Конгресу вважають, що законодавці можуть ухвалити закон про самостійне визнання іншої держави спонсором тероризму, без участі Держдепартаменту.

“Немає жодних юридичних причин, через які Конгрес не міг би ухвалити закон, який би фактично визнав РФ як державу, яка підтримує тероризм. Ухвалення такого закону Конгресом, вочевидь, є важчим шляхом, аніж визнання від держсекретаря. Проте це дасть адміністрації (Байдена – ред.) політичне прикриття, яке необхідне для ескалації економічного тиску та риторики проти Путіна”, – заявив помічник члена Демократичної партії США.

Ще у травні сенатори Ліндсі Грем (республіканка) та Річард Блюменталь (демократ) внесли проєкт закону про те, що Росія є учасником терористичних актів. Головна мета законопроєкту – закликати Блінкена офіційно визнати РФ державою-спонсором тероризму. Аналогічна резолюція також була внесена до Палати представників США.

За даними Державного департаменту США, визнання країни державою-спонсором тероризму передбачає обмеження іноземної допомоги, заборону на експорт та продаж продукції оборонного призначення, певні заходи контролю за експортом товарів подвійного призначення та різні фінансові та інші обмеження.

Деякі експерти наголошують, що такий крок щодо РФ посилить тиск на Кремль і зробить будь-які відносини з Росією практично неможливими.

Додамо, що США раніше внесли до списку країн-спонсорів тероризму 4 держави: Кубу, КНДР, Іран та Сирію.