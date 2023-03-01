У Сполучених Штатах тривають дискусії щодо надання Україні винищувачів F-16. Деякі конгресмени зазначають, що президент США Джо Байден занадто стурбований тим, що надання окремих видів допомоги може викликати ескалацію з боку Росії. Водночас у Пентагоні наголошують, що на даному етапі надання Україні F-16 є не найрозумнішим використанням коштів.

Про це повідомляє The Washington Post.

Українським військам знадобиться щонайменше 18 місяців, щоб навчитися керувати винищувачами F-16 і підтримувати їх у бойових умовах, заявив 28 лютого високопосадовець Пентагону Конгресу США.

Питання надання Україні сучасних винищувачів місяцями переслідує адміністрацію Байдена місяцями, оскільки президент України Володимир Зеленський продовжує регулярно публічно просити про літаки, а законодавці США ставлять під сумнів, чому українські пілоти не навчаються, щоб навчитися ними керувати.

“Я думаю, що ця розмова триватиме”, — пояснив Колін Кал, заступник міністра оборони з питань політики, членам комітету Палати представників із питань збройних сил.

У найкращому випадку, за його словами, старі F-16 можуть бути передані протягом приблизно 18 місяців. Закупівля та доставка нових, зазначив він, може зайняти до шести років, додавши, що персонал ВПС США оцінив, що для оновлення парку винищувачів Україні, ймовірно, знадобиться близько 80 літаків.

Минулого тижня Байден заявив, що Україні “зараз не потрібні F-16”, підкресливши очікування його старших військових радників, що коли наступна фаза війни почне прискорюватися з весняною відлигою, вона буде дуже схожа на виснажливу, криваву кампанію, яка залишила десятки тисяч убитих і поранених з обох сторін.

Республіканське керівництво Комітету Палати представників із питань збройних сил скликало слухання 28 лютого на тлі зростаючого скепсису в сегменті партії та серед деяких демократів щодо обсягу допомоги, яку Вашингтон надав Україні, аби відбити вторгнення російських військ.

Загалом, Республіканська партія пообіцяла здійснювати ретельний нагляд за десятками мільярдів доларів у вигляді зброї та грошей, які адміністрація надала Києву. Члени обох політичних партій погодилися під час сесії, що це є доцільним.

Республіканець Даг Ламборн (штат Колорадо), навіть похвалив Байдена за його візит минулого тижня до Києва напередодні роковин повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

У той час як відверта меншість республіканців поставила під сумнів, чи варто Вашингтону взагалі допомагати Україні, кілька інших приєдналися до демократів щодо перевірки, чи адміністрація Байдена діє досить швидко, щоб надати сучасну зброю, яка могла б допомогти ЗСУ вигнати росіян з окупованих територій і дати Києву перевагу в будь-яких майбутніх мирних переговорах.

“З самого початку президент був надмірно стурбований, на мій погляд, тим, що дати Україні те, що їй потрібно для перемоги, було б надто ескалаційним. Це вагання лише продовжило війну та підвищило її вартість у доларах і життях”, – сказав конгресмен Майк Д. Роджерс (штат Алабама), голова комітету.

Конгресмен Джаред Голден (штат Мен) зазначив, що двопартійна група законодавців кілька разів закликала адміністрацію протягом минулого року забезпечити ракети великої дальності на додаток до F-16. Хоча українські чиновники можуть мати більш безпосередні пріоритети, такі як отримання додаткової протиповітряної оборони для захисту людей і цивільної інфраструктури від російських ракет і атак безпілотників, “безумовно, вони воліли б задовольнити свої перші п’ять, шість або 10 найбільших потреб чи можливостей”. — сказав Голден.

Головний демократ комітету, член Конгресу Адам Сміт (штат Вашингтон), підтримав точку зору адміністрації Байдена, сказавши, що хоча “всі стали одержимі” F-16 останніми тижнями, надання передових літаків призведе до значних витрат.

“Можливо, ми могли б доставити кілька готових F-16 в Україну протягом року, можливо, восьми місяців, якщо ми дійсно наполягатимемо на цьому. І це буде вдалим, зрозуміло?. Тому що вам потрібно не просто навчити пілотів, ви повинні навчити механіків, ви повинні мати аеродроми, які можуть прийняти F-16, і ви повинні мати запасні частини, щоб змусити їх працювати. Тож ми розглянули це й визначили, що це нерозумне використання ресурсів, необхідних для перемоги в боротьбі”, – сказав Сміт.

Під час окремого слухання 28 лютого високопоставлені чиновники з питань оборони США заявили, що потужна протиповітряна оборона Росії також залишається серйозною проблемою для будь-яких літаків, які розгортає Україна.

Генерал-лейтенант Дуглас Сімс, старший офіцер Об’єднаного комітету начальників штабів Пентагону, сказав законодавцям із підкомітету з питань оборони з асигнувань Палати представників, що хоча українські військові змогли виконати деякі місії з повітряної підтримки за допомогою літаків, якими вони володіють, виклики, що стоять перед ними, не були б подолані, якби літаки американського виробництва протистояли російським системам.

Республіканець Майк Гарсія (штат Каліфорнія) під час слухань сказав, що, хоча Сполучені Штати допомагали “благородній боротьбі”, яку вели українці протягом останнього року, він занепокоєний, оскільки розмова у Вашингтоні тепер стосується більш вагомого озброєння.

“Моє запитання таке: чи існує змістовна розмова, коли замість того, щоб просто слухати, про що просять українці, ми фактично ведемо з ними тактичний і стратегічний діалог і запитуємо їх, чого вони намагаються досягти, а потім підбираємо зброю та системи? Я боюся, що ми відволікаємося на дурість прохань про F-16” — сказав Гарсія, колишній пілот винищувача ВМС.