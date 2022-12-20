Перша українка у Палаті представників Конгресу США Вікторія Спартц надіслала лист директору ФБР Крістоферу Рею з офіційним проханням провести розслідування щодо можливих спроб втручання в її вибори та погроз щодо урядовця США з боку української влади. Причиною звернення стали неоднозначні білборди щодо Спартц у Хмельницькій області.

Про це вона повідомила у своєму Twitter-акаунті.

У своєму листі Спартц написала про можливу спробу втручання у її виборчий процес та погрози у бік урядовця США під час виконання її службових обов’язків, які надходили з України.

“Я офіційно прошу розслідування того, чи ці дії були змовленими та керованими членами управління президента України чи інших іноземних діячів в Україні”,- зазначила Сартц.

Вона додала, що ці дії можуть кваліфікуватись як такі, через які країну можна внести до списку держав-спонсорів тероризму.

Вікторія Спартц нагадала, що цьогоріч вона надсилала листа до адміністрації президента США Джо Байдена з вимогою нагляду і підзвітності перед Конгресом і американським народом щодо фінансової допомоги Україні.

“Український народ і українські воїни ведуть жорстоку та героїчну битву цього століття за демократичні цінності та свободи, і нам потрібно переконатися, що наша зброя та гроші потрапили до потрібних людей”, – додала вона.

Однак додала Спартц, українська влада, зокрема голова Офісу президента України Андрій Єрмак, негативно зреагувала на її листи, розпочавши проти неї “масштабні кампанії з наклепу, повністю контрольовану урядом”.

“ЗМІ зображують мене як російського колабораціоніста. Вони погрожували всім, хто зустрічався зі мною або хотів зустрітися зі мною кримінальними звинуваченнями через їхні повністю контрольовані судову та прокурорську системи і нібито наказав своїй таємній поліції (СБУ) використовувати методи залякування під час моїх офіційних візитів до України цієї осені”, – зазначила конгресвумен.

Більш того, за словами Спартц, ОП співпрацював “з дуже сумнівною репортеркою CNN, Наташею Бертран”, яка підсилила дезінформацію проти неї під час передвиборчої кампанії.

Спартц додала, що попри критику з ОПУ щодо її листів Байдену, вони все ж дали позитивний результат і в Україні – після дворічного зволікання – розпочала роботу Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП).

До свого листа конгресвумен додала фото білбордів з Хмельницької області та, можливо, з інших регіонів, на яких розміщено її офіційне фото у Конгресі США, ім’я та надпис “Наш президент повинен очищати агентів ФСБ Росії на будь-яких посадах”.

“Я не впевнений, чи це результат контрольованої урядом медіапропаганда, розв’язаної проти мене в Україні, або триваючі спроби нападу на мене, але будь-які погрози на адресу урядовця США в інших країнах слід сприймати серйозно. Напад на представника США під час виконання нею конституційних обов’язків є нападом на американський народ, який надає Україні мільярди доларів допомоги. Я була б рада зустрітися особисто, щоб уточнити свої побоювання, якщо це необхідно”, – резюмувала Вікторія Спартц.

ДОВІДКА: влітку 2022 року Вікторія Спартц надіслала адміністрації президента США Джо Байдена два листи щодо України.

У першому вона висловила попередження про можливі зв’язки голови ОПУ Андрія Єрмака з Кремлем.

У тексті листа, опублікованому на сайті Конгресу, йдеться, що на підставі різноманітних розвідувальних даних, дій Єрмака в Україні та його ймовірних угод із Росією, Конгресу необхідно терміново отримати цю інформацію, щоб підтвердити або спростувати різні серйозні звинувачення.

“Оскільки президент Зеленський дуже наполегливо працює над розбудовою альянсів із Заходом і нашою країною, наш обов’язок повідомити йому, якщо ми можемо мати якісь занепокоєння щодо ключових людей навколо нього. Це також наш обов’язок перед хоробрими українськими воїнами та сильним українським народом, який бореться за свободу та міжнародний порядок для всіх нас”, – йдеться у листі.

У другому листі Конгресвумен висловила своє занепокоєння щодо повномасштабної війни в Україні та знову щодо голови Офісу президента України Андрія Єрмака.

У ньому вона зауважила, що розчарована відсутністю чіткої стратегії та рішучих дій від адміністрації Байдена щодо ситуації в Україні.

Спартц пригадала, що США є гарантом безпеки України відповідно до Будапештського меморандуму 1994 року, а також наголосила на тому, що українці віддані Америці та американським цінностям, а США у відповідь не надають Україні належної уваги.

Тому Вікторія Спартц закликала Джо Байдена створити спільну оперативну групу при міноборони США, яка б реалізовувала узгоджені стратегії належного нагляду за критичною інфраструктурою та займалась впорядкуванням логістики летальної допомоги Україні.

Конгресвумен додала, що була в Україні шість разів з початку війни та нагадала про свій перший лист Байдену, який надіслала 8 липня 2022 року і у якому висловила занепокоєння головою ОПУ Андрієм Єрмаком. З того часу у Спартц з’явились нові претензії до глави ОПУ.

Водночас співголова групи на підтримку України в Конгресі США Марсі Каптур – після листів Спартц – підтримала Володимира Зеленського та звинуватила конгресвумен у “необачній допомозі” президенту РФ Володимиру Путіну та його пропагандистам.