23-сторінкову доповідь “Тимчасове стратегічне керівництво в сфері національної безпеки” опублікували на сайті Білого дому.

У центрі стратегії — пріоритети адміністрації, яких необхідно дотримуватися, щоб не дозволити Китаю зайняти провідні позиції за всіма геополітичними напрямами.

У доповіді Китай називають “єдиним конкурентом, потенційно здатним об’єднати свою економічну, дипломатичну, військову і технологічну міць для довготривалого виклику стабільною і відкритою міжнародною системою”.

У зв’язку з цим, реалізація стратегії дасть змогу США “здобути перемогу в стратегічній конкуренції з Китаєм або будь-якою іншою країною”.

У документі кілька разів згадується про Росію і жодного разу — про Україну.

Росія охарактеризована як країна, яка збирається посилити свою роль на світовій арені. При цьому, її порівнюють з комуністичним Китаєм.

“Росія як і раніше сповнена рішучості посилити свій глобальний вплив і грати підривну роль на світовій арені … Пекін і Москва докладають значних зусиль, щоб стримати сильні сторони США і перешкодити нам захищати свої інтереси й союзників у всьому світі”, – сказано в тексті доповіді.

З огляду на загрозу втрати світового лідерства з боку Китаю, а також агресію з боку Росії, США мають намір шукати нові механізми контролю над озброєннями. В першу чергу, демократичним шляхом переговорів.

“Ми будемо робити кроки по скороченню ролі ядерної зброї в нашій стратегії національної безпеки, забезпечуючи при цьому збереження нашого стратегічного стримування, а також міцність і авторитетність наших розширених зобов’язань щодо стримування перед нашими союзниками. Ми будемо вести змістовний діалог з Росією і Китаєм за цілою низкою нових військово-технологічних розробок, які зачіпають стратегічну стабільність”, – сказано в тексті.

Щоб зберегти та посилити лідерські позиції у світі, США будуть інвестувати у своїх громадян, економіку і демократію.

“Найефективнішим способом для Америки виграти гонитву з більш наполегливим і авторитарним Китаєм у довгостроковій перспективі є інвестиції в наш народ, в нашу економіку і демократію”, – йдеться в документі.

Щоб мати міжнародну підтримку, США збираються згуртувати дружні до них країни, виробити загальну стратегію щодо захисту демократичних цінностей.

“Ми стримаємо агресію Китаю і будемо протистояти загрозам нашої колективної безпеки, процвітання і демократичного способу життя”, – резюмується в доповіді.

Також в стратегії зазначили, що відносини з Китаєм будуть визначатися наявністю різних факторів. Тож питання будуть розв’язуватися як демократичним, так і воєнізованим шляхом, якщо це буде необхідно.