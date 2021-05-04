Про це повідомляє CNBC.

В цілому з початку року вартість Ethereum злетіла на близько 360%.

Аналітики пов’язують зацікавленість у другій за популярністю криптовалюта з зацікавленістю в різних інститутах. Так, минулого місяця Європейський інвестиційний банк заявив, що випустив свою першу в історії цифрову облігацію на публічному блокчейне Ethereum.

Ethereum – криптовалюта і платформа для створення децентралізованих онлайн-сервісів на базі блокчейна, що працюють на базі розумних контрактів. Вона є другою за капіталізацією криптовалюта після Bitcoin.

У 2020 році вартість Ethereum виросла в п’ять разів.