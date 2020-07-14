Віктора Бабарика не зареєстрували кандидатом в президенти Білорусі.

Про це повідомило білоруське видання TUT.by.

Уточнюється, що члени Центральної виборчої комісії Білорусі проголосували за недопуск Віктора Бабарико в кандидати на президентських виборах через “незадекларовану власність в офшорах“.

За інформацією ЦВК, такі дані були отримані від Комітету державного контролю Білорусі.

Відзначається, що Бабарико вважали найбільш серйозним конкурентом чинного президента Олександра Лукашенка на майбутніх виборах. За інформацією опитування ЗМІ, за нього могли проголосувати до 50% білорусів.