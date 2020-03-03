Кандидат в президенти США від Демпартії Піт Буттіджич, який напередодні вибув з гонки, має намір закликати своїх виборців підтримати Джо Байдена, що допоможе йому істотно поліпшити шанси.

Про це пише Washington Post.

Дональд Трамп – перша людина в сучасній історії, який був обраний президентом США, отримавши менше 50 відсотків на первинному голосуванні і менше 50 відсотків голосів виборців на загальних виборах. Трамп здобув перемогу, незважаючи на скептицизм багатьох республіканських виборців і республіканського істеблішменту, почасти завдяки основним правилам, які дали йому більшість делегатів в штатах, в яких він виграв.

Можливо, через це уроку чотирирічної давності два провідних демократа, що претендують на висунення партії в 2020 році, зробили те, чого не зробили колишній губернатор Огайо Джон Касич і сенатор Тед Круза: пішли, щоб розчистити шлях для колишнього віце-президента Джо Байдена. Після своєї перемоги в суботу в Південній Кароліні Байден став головною противагою сенатору Берні Сандерсу.

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Варто зазначити, що такі ж побоювання були з приводу Трампа чотири роки тому.

У неділю Піт Буттіджіч вибув з гонки. Він не підтримував жодного зі своїх колишніх суперників, але опитування показують, що його база підтримки, швидше за все, буде тяжелеть до Байдена, Елізабет Уоррен і Емі Клобучар. Однак в понеділок вдень з’явилися новини про те, що Клобучар вийде з гонки, приєднавшись до Байдена на мітингу в Техасі напередодні первинних виборів в цьому штаті.

На даний момент все було б дуже добре для Байдена, якби не два ключових ускладнюють фактора. По-перше, дострокове голосування вже давно проводиться як в Техасі, так і в Каліфорнії. Якщо Клобучар скаже своїм прихильникам голосувати за Байдена, це не принесе користі тим, хто вже проголосував. (В деяких місцях виборці можуть змінити дострокові голосу). Хоча у Каліфорнії швидше за все проголосують проти Байдена.