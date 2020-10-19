Церемонія нагородження переможців Молодої і Дитячої Коронації міжнародного літературного конкурсу “Коронація слова” відбудеться за організаційної підтримки Київського університету імені Бориса Грінченка, у партнерстві із Київським Палацом дітей та юнацтва, під патронатом Міністерства освіти та науки України, за підтримки Департаменту культури, Департаменту освіти і науки, молоді та спорту КМДА.

Вже невдовзі Україна дізнається імена нових зірок та зірочок, що засяють на вітчизняному літературному небосхилі, імена підлітків і дорослих, які пишуть найкращі тексти для дітей та юнацтва.

Відчуваючи особливу соціальну відповідальність перед юними авторами, читачами та майбутнім поколінням, номінацію розширено і вона включає три категорії: “Дорослі для дітей”, “Діти для дітей”, “Діти для дорослих”.

Грандіозна мета конкурсу – розширити спектр дитячої літератури, заохотити до письменництва самих дітей та популяризувати читання серед дітей і молоді.

Багато творів для дітей (переможців конкурсу) внесено у шкільну та позашкільну програми Міністерством освіти на науки України.

Кіно, п’єси, анімаційні фільми і книжки мають великий успіх та відомі не тільки в Україні, а й поза її межами. Найгучніші із них: “Іван Сила”, “Світлячки”, “Ромео і Жасмин”, “Камелія”, “Комп і компанія”.

Міжнародний літературний конкурс “Коронація слова”, історія успіху якого нараховує 20 років, є найпрестижнішим українським проектом, який в царині романів, кіносценаріїв, п’єс, пісенної лірики та творів для дітей відкрив понад 1000 нових імен. Серед найбільш популярних, плідних та тиражованих письменників – Андрій Кокотюха, Олександр Гаврош, Вікторія Гранецька, Богдан Коломійчук, Лариса Денисенко, Марія Матіос, Володимир Лис, Міла Іванцова, Ірен Роздобудько, Василь Шкляр, Макс Кідрук, Галина Вдовиченко, Анастасія Нікуліна та багато інших.

В оцінках літературознавців, наприклад, Академіка Миколи Жулинського, Директора Інституту літератури імені Тараса Шевченка НАН України: “Коронація слова” створила “Третю хвилю” в історії української літератури.

“Коронація слова” – “Унікальний літературний і мультимедійний проект, якому немає аналогів у світі” (за словами Пауло Коельйо).

Головна мета конкурсу – підтримка новітньої української культури, пошук нових імен, видання найкращих романів, стимулювання й підтримка сучасного літературного процесу кіно й театру. І як наслідок, наповнення українського ринку повнокровною конкурентноспроможною літературою, а кіно й театру якісними фільмами і п’єсами.

Запрошуємо Вас творити, надсилати на конкурс рукописи та вигравати!

Дивіться онлайн-церемонію на youtube-каналі “Коронації слова”

https://www.youtube.com/channel/UC3bCiXma3F3rbgKHWMzxJug

Детальна інформація на сайті в умовах участі “Молода КороНація”. http://koronatsiya.com/umovi-uchasti

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