Конкурс-відбір замовника робіт з переробки давальницької сировини для АТ «Одеський припортовий завод» зірвано через дії правління заводу.

Таку думку в коментарі #Буквам висловив заступник директора Одеського припортового заводу Микола Щуріков.

“Якщо ви бачили мої останні публікації, то я вже зазначав, що конкурс був непрозорим і були включені ті механізми, які не дозволяли виставити зрозумілі критерії для визначення переможця, який би дав кращі умови постачання”, – зазначив Щуріков.

Згідно з протоколом від 17 липня правління заводу відібрало компанії MADDOX SA, IBE Trade Corp, “Агро газ трейдінг” і відмовило в участі в конкурсі двом відомим в Україні брендам Socar та ОККО.

“Дуже дивно, що відхилили компанії, які є топовими і у свідомості людей, і на ринку”, – зауважив він.

“Це при тому, що всім відомо, що Socar має своє виробництво карбоміда в Чорноморському регіоні, в минулому рокі вони запустили завод. А ОККО – великий споживач карбоміду, бо є також сільгоспвиробником”, – нагадав Щуріков.

Останні п’ять років неможливо було працювати прогнозовано у зв’язку із ганебними ринковими умовами, коли газ був до 400 доларів, а карбомід в нинішній ціні. Зараз же, коли ціна на газ вдвічі дешевша, є інтерес до заводу. Тому, на мою думку, завдання було зірвати конкурс або забезпечити обрання “зручного” контрагенту, а не прозоро його провести”, – зазначив Щуріков.

Він також повідомив, що Socar подав позов і суд зупинив проведення конкурсу.

“На сьогодні є відповідна ухвала суду на забезпечення позову Socar, який зупинив проведення конкурсу”, – розповів перший заступник директора ОПЗ.

“Тому моя думка, що хотіли зірвати конкурс і залишити ситуацію як є”, – вважає Щуріков.

При цьому він відзначив, що компанія “Агро газ трейдінг” виконує зараз умови контракту і могла б продовжувати роботу без будь яких конкурсів.

На питання, чи буде приватизація заводу, Щуріков висловив сумнів, оскільки жодних передприватизаційних кроків не вжито.

На питання про хабарі, які вже двічі пропонували голові ФДМ щоб тримати право поставок на завод, то Щуріков зазначив, що “пройдисвітів навколо заводу завжди було багато”. Водночас він висловив думку, що цими затриманнями намагаються відволікти увагу від реальної корупції.

ОПЗ – одне із найбільших підприємств з переробки природного газу в аміак і карбамід, які є основними мінеральними добривами. Через борги, які сформувалися ще при владі Януковича, ОПЗ простоював з кінця квітня 2018 року до серпня 2019 року. Завод запустився за договором переробки давальницької сировини від компанії “Агро Газ Трейдинг”. З якою так і працює.

24 січня стало відомо, що виконуючим обов’язки директора Одеського припортового заводу став Микола Синиця, який володіє рестораном “Два гуся”. Таке рішення ухвалив Уряд.