6 лютого генеральною директоркою "Довженко-центру" обрали Олену Гончарук. Минулі два роки вона керувала центром як виконувачка обов’язків гендиректорки. Попри те, що це її друга перемога, ані Міністерство культури та інформаційної політики, ані згодом Держкіно не підписали з нею контракт.

Про це повідомляє “Детектор Медіа”.

Гончарук пояснила, що задовольняла міністерство як менеджерка, водночас не має повноцінних директорських повноважень. Наприкінці січня 2022 року Кабінет Міністрів ухвалив рішення про перепідпорядкування “Довженко-центру” Держкіно.

Вже за кілька місяців Держкіно заявило про реорганізацію центру, зокрема поділ на частини. Згодом стало відомо, що будівлі центру готують до приватизації, невдовзі центр оскаржив рішення у суді.

Проти планів Держкіно про реорганізацію підписали петицію, команда центру протестувала. У листопаді Держкіно спробувало призначити виконувачкою обов’язків гендиректора кінологиню Юлію Каждан.

До протистояння залучили тоді парламентський комітет, тож зрештою Держкіно припинило процес реорганізації і оголосило новий конкурс.

Проте перша спроба провести конкурс зірвалася через замінування. Під час другої спроби шестеро з дев’яти членів комісії проголосували за Гончарук.

Це перемога у битві, але ще не у війні, – каже політикиня й громадська діячка Ірина Подоляк, яка очолювала конкурсну комісію в “Довженко-центрі” у 2021 і 2023 роках. Перемога у війні – це інституційне збереження “Довженко-центру”. Вона може настати лише зі зміною нинішнього керівництва й політики Держкіно”.

Проблема в тому, що той, хто має адмінресурс – у цьому випадку Держкіно, – може на власний розсуд змінювати правила. Журналісти нагадали, коли Гончарук перемогла вперше, у Мінкульті просто попросили скасувати результати конкурсу й переголосувати.

Вже після того відбулись перепідпорядкування центру Держкіно, питання реорганізації, обшуки й кримінальне провадження проти Гончарук.

Держкіно провело конкурс майже без порушень, – пояснила адвокатка Леся Крижанівська, яка захищала “Довженко-центр” за часів, коли його очолював Іван Козленко. – Вже наступного дня на офіційних сторінках агенції оголосили про перемогу Олени Гончарук. Також уже підписано протоколи, а протягом двох місяців з моменту конкурсу із переможницею мають підписати контракт”.

Якщо так і станеться, інституція працюватиме далі.

Водночас важливий не лише сам факт підписання контракту, а й умови, які в ньому будуть,– від цього залежить, чи можна буде взагалі його виконати.

Поки що єдине звернення, яке адвокатка отримали щодо відкритого 2 лютого кримінального провадження, – це запит на вилучення робочих документів із 2021 року. Вона зауважила, що “це дуже багато документів, їх просто неможливо підготувати й надати за три дні, як вимагає закон”.

Сама Олена Гончарук також не певна, що їй дадуть працювати, навіть якщо підпишуть контракт.

Я вже пройшла через один конкурс, який занапастило міністерство, – зазначила Гончарук. Якби я була бажаною кандидаткою, контракт підписали би ще тоді”.

Поки що центр працює без офіційного директора, а його команда готова повернутись до публічних протестів і судових позовів.

Важливо, наголошують журналісти, що українські культурні інституції потроху навчилися здійснювати спротив свавіллю органів управління і в публічному, і в юридичному просторі.

Довідка. У серпні минулого року Державне агентство України з питань кіно видало наказ про реорганізацію “Довженко-Центру”. Це означає ліквідацію національного кіноархіву, який з 1994 року займається збереженням, дослідженням та популяризацією українського кіно. Попри спротив працівників установи та громадськості, Держкіно не скасувало це рішення.

У відповідь на ситуацію з “Довженко-Центром” Українська кіноакадемія опублікувала заяву, в якій зазначається, що дії Держкіно можуть призвести до нищення однієї з найважливіших культурних інституцій в Україні.

16 жовтня Фонд державного майна розпочав процес приватизації двох корпусів “Довженко-Центру”. Державне підприємство отримало відповідного листа з проханням підготувати усі необхідні документи.

Зокрема, Державне агентство України з питань кіно відсторонило від посади очільницю Центру Олену Гончарук за результатами аудиту. Гончарук виступала проти “реорганізації” Центру, який зберігає архів українського кіно. За кілька днів до її відсторонення “Довженко-Центр” подав позов проти Держкіно.

Згодом новопризначеною в.о. директора “Довженко-Центру” стала Юлія Каждан, яка раніше заснувала кінологічний центр. Крім того, що у неї відсутній досвід роботи у кіногалузі, жінка пропонує консультації з гіпнотерапії та психосоматики.

Вже 15 листопада реорганізацію “Довженко-Центру” зупинили. У “Центрі” призначили прозорий конкурс на посаду директора. Відтакс вже 3 лютого конкурсна комісія мала обрати голову “Довженко-Центру”. Проте цього не сталося через буцімто замінування будівлі. Засідання перенесли на 6 лютого.