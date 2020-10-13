Конкурс YO! Directors Awards (YO!DA), який дає молодим режисерам можливість увійти на ринок виробництва реклами, налагодити контакт із брендами та зняти свій перший ролик для портфоліо, підвів підсумки.

Опубліковано шість готових рекламних роликів фіналістів конкурсу та оголошені переможці, яких обрало професійне журі.

Конкурс тривав протягом серпня-жовтня і проходив у кілька етапів. На першому – учасники конкурсу мали надіслати ідеї рекламних роликів, розроблені на основі бріфів від реальних замовників реклами, партнерів конкурсу – Samsung, Non Stop, Palette, Domino`s Pizza, Schauma та Seth & Riley’s Garage. На другому етапі з-поміж 356 заявок журі відібрало 12 півфіналіст(ок)ів, які пройшли навчальний менторський модуль у Kyiv Academy of Media Arts, а потім, на основі допрацьованих режисерських трітментів, було обрано 6 фіналіст(ок), які отримали грант у розмірі 2 500 доларів та повну технічну і організаційну підтримку від продакшн-партнерів конкурсу, і протягом останніх двох тижнів вересня зняли свої перші рекламні ролики.

Що з цього вийшло:

GRAND PRIX JURY PRIZE – приз 2 000 доларів

Режисер: Кирило Свєташов

Бренд: Non Stop

Ідея для NON STOP з’явилася сама собою за день до дедлайну подачі, і я відправив тільки її, швидко написавши історію у вигляді кіносценарію. Хотілося зняти незвичайний сюжет, неможливий в реальному житті, але в той же час, викликати у глядача живі емоції, не дивлячись на абсурдність того, що відбувається.

SPECIAL MENTION JURY AWARD – приз 1 000 доларів

Режисерка: Анастасія Совяк-Круковська

Бренд: Samsung

Прочитавши всі бріфи, я інтуїтивно прийняла рішення, що потрібно брати тільки Samsung. Для мене він виявився найближчим. Так як у брифі було прописано, що телевізор який ми рекламуємо, є стильною фішкою інтер’єру, я почала розвивати ідею в сторону стилю, фешн, придумувати як і куди можна інтегрувати сам телевізор. І ось – дивіться тепер у ролику як класно все вийшло.

Режисер: Артур Бошян

Бренд: Domino’s Pizza

Хотілося зробити веселий, простий і зрозумілий ролик, який стане мемом, який легко розповісти і пошерити. Піца завжди створює відчуття маленького свята, так би мовити відрізняє цей день і робить його кращим. У своїй історії ми хотіли підкреслити це: цілком звичайна сім’я, яких багато, в цілком звичайній квартирі. І тут на них звалюється приголомшлива новина. Та ще й не одна.

Режисерка: Людмила Мельник

Бренд: Seth & Riley’s Garage

У процесі роздумів над тим, хто є цільовою аудиторією бренду, народилася ідея ролика про челендж, якось помістити продукт Seth & Riley’s Garage у світ сучасних молодих людей, які проводять свій час у TikTok і знімають челенджі на різні теми. Чому б не придумати новий челендж у якому будуть всі брати участь?! Хотілося щоб кожен міг асоціювати себе з головним героєм і включатися в гру «я теж так можу”!

Дивитися ролик: https://youtu.be/yLA5QY2GtuQ

Режисерка: Карина Бєлова

Бренд: Palette

Питання зміни кольору волосся це питання пошуку індивідуальності. У нашій історії дівчата приходять до неї через звичні для близнючок ситуації: однаковий одяг, однакові подарунки, плутанину з іменами і бойфрендами. І, крім того, звичайно ж, образ близнючок дуже запам’ятовується і виграшний для бренду.

Режисер: Максим Тужилін

Бренд: Schauma

Я підготував ідеї для трьох брендів, але ставку робив саме на трітмент Schauma, оскільки ця ідея найбільш мені близька – я сам тато двох прекрасних маленьких принцес. І ролик побудований на ситуаціях, з якими я сам стикаюся щодня.

Також, з 12 по 16 жовтня на сайті Media Business Reports проходить голосування за Приз глядацьких симпатій. Автор роботи, яка набере максимальну кількість голосів, отримає винагороду.

Конкурс YO!DA стане щорічною ініціативою для режисерів молодого покоління, наступний прийом заявок буде оголошено вже у 2021 році на сайті: https://yoda.org.ua/