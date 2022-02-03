3 лютого конкурсна комісія з обрання керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) втретє не затвердила результати конкурсу. Відповідно до найбільшої кількості балів перемогу на конкурсі отримав детектив Національного антикорупційного бюро Олександр Клименко.

Про це стало відомо під час засідання комісії.

Голова комісії Катерина Коваль повідомила про відсутність на засіданні комісії трьох членів, через що не вдалося зібрати кворум.

Євген Соболь попередив про запізнення, а Олена Бусол відмовилася брати участь у засіданні. Водночас Андрій Гуджал зазначив, що перебуває у відрядженні.

Член комісії від міжнародних організацій Драго Кос зауважив на відвертому небажанні конкурсної комісії затверджувати переможців.

“Нам усім відомий переможець, проте, ми не хочемо його оголошувати”, – наголосив Кос.

Своєю чергою, у “Центрі Протидії Корупції” зауважили, що частина комісії, контрольована ОП, зірвала кворум (конкурс на посаду триває 16-тий місяць).

“Двоє членів комісії Гуджал і Бусол заявили, що НЕ будуть відвідувати засідання комісії до рішення апеляції щодо знесення конкурсу ОАСК (те рішення, яке мало на меті неіснуючою нормою закону скасувати конкурс)”, – наголосили у повідомленні ЦПК.

Окрім цього, там нагадали, що 3 лютого прибув сьомий літак з військовою допомогою від США. Загалом, з 22 січня Штати відправили в Україну вже 600 тонн амуніції.

Раніше провладні члени комісії: Олена Бусол, Андрій Гуджал та Євген Соболь, не раз саботували засідання комісії, — всі вони у 2020 році з третьої спроби були делеговані парламентом.

Андрій Гуджал – колишній прокурор, чию кандидатуру як члена комісії з добору керівництва САП запропонувала фракція “Опозиційна платформа – За життя”. Нині керуючий партнер адвокатського об’єднання “ГуДеГ”.

Олена Бусол – полковниця МВС у відставці, нині завідувачка кафедри у Таврійському національному університеті імені В.І.Вернадського. Членкиня комісії, котра із соратницею Януковича Раїсою Богатирьовою спільно видали книгу про боротьбу з корупцією під назвою “Корупційні діяння на державній службі – загроза національній безпеці української держави”.

Євген Соболь – завідувач кафедри державно-правових дисциплін та адміністративного права ЦДПУ ім Винниченка. У січні 2021 року за наказом Зеленського нагороджений званням “Заслужений діяч науки і техніки”.

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Довідка. Конкурсна комісія з обрання керівника САП після обговорень та низки голосувань за проєкт рішень щодо затвердження результатів конкурсу та переможців завершила засідання, так і не затвердивши результатів конкурсу, за якими детектив НАБУ Олександр Клименко отримав 246 балів для зайняття посади керівника САП, а прокурор Офісу генпрокурора Андрій Синюк отримав 229 балів для зайняття посади заступника керівника САП.

Голова комісії заявила, що надсилала до Офісу генпрокурора документи на підтвердження проходження перевірки кандидатур, але відповіді поки що не отримала.

Пропозиція спричинила бурхливе обговорення, зокрема щодо потреби у підтвердженні форми допуску переможців, яке тривало досить довго. Представники міжнародної громадськості комісії просили про голосування щодо затвердження переможця конкурсу без надсилання на погодження до Офісу генпрокурора.

Переможці конкурсу є, але технічно шляхом голосування не затверджено результатів конкурсу.