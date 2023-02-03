Сьогодні, 3 лютого конкурсна комісія мала обрати голову "Довженко-Центру". Проте, цього не сталося через буцімто замінування будівлі. Засідання перенесли на 6 лютого.

Про це повідомила голова комісії Ірина Подоляк у своєму Facebook.

“Ухвалили рішення про продовження роботи комісії, участі всіх учасників добору у понеділок, 6 лютого з 10 години ранку онлайн для убезпечення процесу від замінувань, бомбардувань, відключень і інших погодніх умов”, — йдеться в дописі Подоляк.

Зауважимо, що протягом дня поліціянти не впускали нікого до будівлі “Довженко-Центру” після отримання повідомлення про нібито замінування. Про це повідомляло “Суспільне”.

“В будівлі Держкіно в Києві перевіряють повідомлення про замінування перед початком конкурсу на посаду голови “Довженко-Центру”. Там працює поліція, в будівлю нікого не впускають”, — зазначав мовник.

Це стало причиною перенесення засідання на 6-го лютого в режимі онлайн.

Наприкінці січня Державне агентство України з питань кіно опублікувало перелік кандидатів, які, ймовірно, візьмуть участь в конкурсі на посаду керівника “Довженко-Центру”.

У списку вказано прізвища та ініціали 5 осіб:

Водка В.С.;

Гончарук О.Ю.;

Жаровський К.А.;

Пантелєєв О.В.;

Слєпак С.В.

Зауважимо, що проти колишньої в.о. гендиректорки “Довженко-Центру” Олени Гончарук відкрили кримінальну справу через заяву Держкіно. Про це повідомило видання РБК-Україна, опублікувавши витяг із реєстру.

У коментарі “Суспільному” Гончарук сказала, що “це є для неї повною несподіванкою”.

ДОВІДКА. у серпні цього року Державне агентство України з питань кіно видало наказ про реорганізацію “Довженко-Центру”. Це означає ліквідацію національного кіноархіву, який з 1994 року займається збереженням, дослідженням та популяризацією українського кіно. Попри спротив працівників установи та громадськості Держкіно не скасувало це рішення.

У відповідь на ситуацію з “Довженко-Центром” Українська кіноакадемії опублікувала заяву, в якій зазначається, що дії Держкіно можуть призвести до нищення однієї з найважливіших культурних інституцій в Україні.

Не так давно, 16 жовтня Фонд державного майна розпочав процес приватизації двох корпусів “Довженко-Центру”. Державне підприємство отримало відповідний лист з проханням підготувати усі необхідні документи.

Зокрема, Державне агентство України з питань кіно відсторонило від посади очільницю Центру Олену Гончарук за результатами аудиту. Гончарук виступала проти “реорганізації” Центру, який зберігає архів українського кіно. За кілька днів до її відсторонення “Довженко-Центр” подав позов проти Держкіно.

Згодом новопризначеною в.о. директора “Довженко-Центру” стала Юлія Каждан, яка раніше заснувала кінологічний центр. Крім того, що у неї відсутній досвід роботи у кіногалузі, жінка пропонує консультації з гіпнотерапії та психосоматики.

Вже 15 листопада реорганізацію “Довженко-Центру” у той спосіб, як вона відбувається зараз, зупинили. У “Центрі” призначать прозорий конкурс на посаду директора.