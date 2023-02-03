Про це повідомила голова комісії Ірина Подоляк у своєму Facebook.
“Ухвалили рішення про продовження роботи комісії, участі всіх учасників добору у понеділок, 6 лютого з 10 години ранку онлайн для убезпечення процесу від замінувань, бомбардувань, відключень і інших погодніх умов”, — йдеться в дописі Подоляк.
Зауважимо, що протягом дня поліціянти не впускали нікого до будівлі “Довженко-Центру” після отримання повідомлення про нібито замінування. Про це повідомляло “Суспільне”.
“В будівлі Держкіно в Києві перевіряють повідомлення про замінування перед початком конкурсу на посаду голови “Довженко-Центру”. Там працює поліція, в будівлю нікого не впускають”, — зазначав мовник.
Це стало причиною перенесення засідання на 6-го лютого в режимі онлайн.
Наприкінці січня Державне агентство України з питань кіно опублікувало перелік кандидатів, які, ймовірно, візьмуть участь в конкурсі на посаду керівника “Довженко-Центру”.
У списку вказано прізвища та ініціали 5 осіб:
- Водка В.С.;
- Гончарук О.Ю.;
- Жаровський К.А.;
- Пантелєєв О.В.;
- Слєпак С.В.
Зауважимо, що проти колишньої в.о. гендиректорки “Довженко-Центру” Олени Гончарук відкрили кримінальну справу через заяву Держкіно. Про це повідомило видання РБК-Україна, опублікувавши витяг із реєстру.
У коментарі “Суспільному” Гончарук сказала, що “це є для неї повною несподіванкою”.
ДОВІДКА. у серпні цього року Державне агентство України з питань кіно видало наказ про реорганізацію “Довженко-Центру”. Це означає ліквідацію національного кіноархіву, який з 1994 року займається збереженням, дослідженням та популяризацією українського кіно. Попри спротив працівників установи та громадськості Держкіно не скасувало це рішення.
У відповідь на ситуацію з “Довженко-Центром” Українська кіноакадемії опублікувала заяву, в якій зазначається, що дії Держкіно можуть призвести до нищення однієї з найважливіших культурних інституцій в Україні.
Не так давно, 16 жовтня Фонд державного майна розпочав процес приватизації двох корпусів “Довженко-Центру”. Державне підприємство отримало відповідний лист з проханням підготувати усі необхідні документи.
Зокрема, Державне агентство України з питань кіно відсторонило від посади очільницю Центру Олену Гончарук за результатами аудиту. Гончарук виступала проти “реорганізації” Центру, який зберігає архів українського кіно. За кілька днів до її відсторонення “Довженко-Центр” подав позов проти Держкіно.
Згодом новопризначеною в.о. директора “Довженко-Центру” стала Юлія Каждан, яка раніше заснувала кінологічний центр. Крім того, що у неї відсутній досвід роботи у кіногалузі, жінка пропонує консультації з гіпнотерапії та психосоматики.
Вже 15 листопада реорганізацію “Довженко-Центру” у той спосіб, як вона відбувається зараз, зупинили. У “Центрі” призначать прозорий конкурс на посаду директора.
- Раніше народна депутатка з фракції “Європейська Солідарність” Софія Федина заявляла, що Комітет гуманітарної та інформаційної політики Верховної Ради України рекомендує невідкладно скасувати наказ про реорганізацію “Довженко-Центру”.
- 12 листопада під “Довженко-Центром” у Києві відбулася акція проти реорганізації, яка спричинить повну ліквідацію національного кіноархіву. Однак поліціянти, ймовірно, намагалися протидіяти протесту.
- 8 квітня 1930 року на екрани радянських кінотеатрів вийшов фільм Олександра Довженка “Земля”, який через 9 днів опинився під забороною.
- “Земля” увійшла в ТОП-5 фільмів світового кінематографа за версією ЮНЕСКО.