Генерал СБУ, депутат Київської міської ради Віктор Кононенко подав до Шевченківського суду скаргу на бездіяльність Служби безпеки України, яка не зареєструвала провадження проти президента Володимира Зеленського через розголошення державної таємниці у справі “вагнергейту“.

Про це повідомила пресслужба партії “Європейська Солідарність“.

11 жовтня Кононенко подав до Служби безпеки України повідомлення про злочин, скоєний президентом Володимиром Зеленським. Йдеться про те, що Зеленський повідомив білоруському диктатору Лукашенку секретну інформацію про найманців з ПВК “Вагнера“.

“Згідно з чинним законодавством протягом доби має бути відкрите кримінальне провадження. Разом з тим, сьогодні 19 жовтня, і жодної інформації, крім тієї, що Офіс президента дав вказівку розпочати моє кримінальне переслідування, у мене станом на сьогоднішній день немає“, – наголосив Кононенко.

Він зазначив, що Зеленський як мінімум тричі сказав, що особисто він передав президенту Білорусі Олександру Лукашенку інформацію про перебування в його країні членів ПВК “Вагнер“. Тобто він розголосив інформацію з обмеженим доступом.

“По своїй посаді Володимир Зеленський є секретоносієм. Він дійсно має доступ до таємної інформації. Він дійсно може заслуховувати і віддавати вказівки керівникам спеціальних служб. Але в будь-якому разі він не має розголошувати цю інформацію стороннім особам. Згідно статті 328 Кримінального кодексу України сам факт розголошення таємної інформації секретоносієм, тих даних, які стали відомі у зв’язку з виконанням службових обов’язків, є закінченим складом злочину. У нас є всі підстави вважати, що Володимир Зеленський скоїв злочин, передбачений статтею 328 Кримінального кодексу України“, – пояснив Кононенко.

“Вся ця ситуація свідчить про одне – влада в Україні будує тоталітарну державу, таку державу, коли для своїх все – від можливості заробити на “великому крадівництві“ до здачі національних інтересів, без жодного покарання. А для опозиції – кримінальні переслідування“, – резюмував генерал СБУ.

Нагадаємо, 22 липня Шевченківський районний суд Києва зобов’язав Державне бюро розслідувань почати досудове розслідування щодо можливої держзради президента Володимира Зеленського та його оточення через зрив операції із затримання членів російських найманців із ПВК “Вагнер”. Утім ДБР проігнорувало ухвалу суду. 3 вересня активісти “Руху опору капітуляції” подали до Офісу Генерального прокурора заяву на бездіяльність слідчого ДБР — під відеозапис. Також було подано скаргу до Печерського райсуду. 16 вересня суд розглянув скаргу та зобов’язав Офіс генпрокурора внести відомості до ЄРДР і відкрити провадження щодо бездіяльності ДБР.

Проте ТСК відмовилася викликати голову Офісу президента Андрія Єрмака та президента Володимира Зеленського. Ще в червні “Європейська Солідарність” вимагала цього.

Розслідувачі міжнародної мережі Bellingcat провели власне розслідування щодо спецоперації щодо “вагнерівців”.Впродовж місяця очікується вихід текстової версії розслідування, далі буде короткий документальний фільм. Також планується стрічка-розслідування тривалістю дві години, вона вийде не раніше наступного року.

Раніше сповіщалося, що голова Офісу президента Андрій Єрмак відмовився від коментарів Bellingcat щодо провалу спецоперації. Грозєв інформував, що Bellingcat намагалися отримати офіційні коментарі близько пів року.

На початку вересня CNN опублікував розслідування про спецоперацію щодо “вагнерівців”, у якому спростував заяви президента Володимира Зеленського про непричетність України.

Тоді в ОП звинуватили телеканал у поширенні фейків, щоправда — лише через ЗМІ.

Незабаром парламентська ТСК, що розглядає справу “вагнерівців”, повідомила частину висновків щодо справи “вагнерівців”. 10 вересня розпочалося закрите засідання ТСК.

На брифінгу, який відбувся посеред першого засідання, голова ТСК, депутатка “СН” Мар’яна Безугла оголосила деякі вже наявні висновки. ТСК визнала факт проведення Україною (а не іншими країнами, як сказав Зеленський) спеціального заходу, але не спецоперації з посадки літака із “вагнерівцями”.

Основні тези, озвучені головою ТСК — в матеріалі “Україна не планувала примусову посадку літака з “вагнерівцями”, але намагалася витягти їх з Росії — ТСК”.