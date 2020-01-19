31-річний ірландець Конор МакГрегор тріумфально повернувся в октагон на UFC 246, перемігши Дональда "Ковбоя" Серроне всього за 40 секунд.

Про це повідомляє BBC Sport.

Бій відбувався в Лас-Вегасі.

Відразу після початку бою МакГрегор взявся забивати Серроне близько сітки. А рефері бою Херб Дін прийняв рішення зупинити поєдинок через занадто пасивну оборону Серроне.

“Я увійшов в історію сьогодні ввечері. Я встановив новий рекорд. Я перший боєць в історії UFC, який забезпечив перемоги в нокауті в напівлегкій вазі, в легкій вазі і тепер в напівсередній вазі – в трьох вагових категоріях, тому я дуже пишаюся цим”, – сказав МакГрегор.

Він не вигравав в октагоні UFC з моменту отримання свого другого титулу чемпіонату світу UFC в листопаді 2016 року.