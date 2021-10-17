Конор Макгрегор напав на людину в італійському нічному клубі через кілька годин після хрещення сина.

Про це повідомляє видання New York Post.

16 жовтня Конор Макгрегор у храмі Святого Петра (Ватикан) похрестив свого сина Раяна, який народився у травні 2021 року. Журналісти зробили фото, як боєць ММА виносив з базиліки свою доньку, яка заснула під час церемонії хрещення у батька на руках.

Через кілька годин після цього у нічному клубі Макгрегор напав на італійського DJ, відомого під псевдонімом DJ Франческо або Oз. Постраждалий переконує, що конфлікту ніякого не було. Вони весело спілкувалися протягом кількох годин – і в якийсь момент боєць неочікувано ударив його кулаком. Внаслідок удару в обличчя у чоловіка зламаний ніс. DJ заявив про свій намір подати до суду на Макгрегора.

DJ у сторіз в Instagram написав: “Я міг замовкнути та нікому нічого не говорити, але оскільки я тут, я повинен сказати, що ця людина [Конор Макгрегор] дійсно жорстока і небезпечна”

За словами дружини постраждалого, Макгрегор запросив їх поїхати разом на іншу вечірку – і в наступний момент ударив її чоловіка в обличчя. Цим боєць обмежитися не збирався – його довелося тримати кільком людям. Що спричинило такий вибух агресії – ніхто не розуміє.