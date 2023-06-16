Джерело: People
Ірландського бійця Конора Макгрегора звинуватили у сексуальному насильстві над жінкою. Інцидент трапився 9 червня під час четвертого матчу фінальної серії НБА між “Маямі” та “Денвером”.
Жінка стверджує, що Макгрегор зачинився з нею в туалеті, де намагався агресивно її поцілувати та змушував до орального сексу.
Також повідомляють, що охорона спортсмена в цей час не дозволяла нікому потрапити у туалет. Ударивши Макгрегора, жінці вдалося втекти.
Адвокат Конора стверджує, що “звинувачення неправдиві”.
У баскетбольному клубі “Маямі” повідомили:
“Ми знаємо про звинувачення та проводимо повне розслідування. Очікуючи на результати розслідування, ми утримаємося від подальших коментарів”.
UFC також висловились щодо інциденту.
“Організація знає про нещодавні звинувачення на адресу Конора і продовжить збирати додаткові подробиці щодо інциденту. UFC дозволить завершити судовий процес, перш ніж робити будь-які додаткові заяви”, – написала організація.
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