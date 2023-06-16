Зірку UFC звинувачують у зґвалтуванні під час фіналу НБА. Адвокат Конора Макгрегора стверджує, що звинувачення є неправдивими.

Джерело: People

Ірландського бійця Конора Макгрегора звинуватили у сексуальному насильстві над жінкою. Інцидент трапився 9 червня під час четвертого матчу фінальної серії НБА між “Маямі” та “Денвером”.

Жінка стверджує, що Макгрегор зачинився з нею в туалеті, де намагався агресивно її поцілувати та змушував до орального сексу.

Також повідомляють, що охорона спортсмена в цей час не дозволяла нікому потрапити у туалет. Ударивши Макгрегора, жінці вдалося втекти.

Адвокат Конора стверджує, що “звинувачення неправдиві”.

У баскетбольному клубі “Маямі” повідомили:

“Ми знаємо про звинувачення та проводимо повне розслідування. Очікуючи на результати розслідування, ми утримаємося від подальших коментарів”.

UFC також висловились щодо інциденту.

“Організація знає про нещодавні звинувачення на адресу Конора і продовжить збирати додаткові подробиці щодо інциденту. UFC дозволить завершити судовий процес, перш ніж робити будь-які додаткові заяви”, – написала організація.