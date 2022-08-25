Про це повідомили у компанії.

Зміна вартості відбудеться найближчим часом. Підвищення відбудуться по всьому світу, а не тільки в Сполучених Штатах Америки.

“Ситуація у світовій економіці – це проблема, з якою, без сумніву, зіткнулися багато людей. Ми відзначаємо високі темпи інфляції по всьому світу, а також негативний вплив валютних трендів, які зачіпають споживачів і чинять тиск у багатьох галузях”, – йдеться в повідомленні.

В Європі консолі тепер коштуватимуть до 549,99 євро за консоль із дисководом та 449,99 євро – без дисководу. Ціни стануть вищими на 50 доларів.

У Великій Британії товар стане дорожче на 35 доларів, як і в Австралії. Водночас в Японії вартість збільшиться на 37 доларів, а в Китаї на 58 доларів.