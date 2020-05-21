Про це повідомила в Facebook народний депутат України з фракції “Голос” Юлія Клименко.
“Сьогодні – про верховенство права і карантинний гумор в рішенні судді зі Львову Гирича С.В. у справі про адмінпорушення карантину”, – написала Клименко.
У тексті постанови сказано, що Конституція – вічна, на відміну від карантину.
“З урахуванням викладеного суддя переконаний, що Конституція – вічна, а коронавірус-тимчасовий і згоден з висловлюванням австрійського імператора ФердінандаI -” Fiat justitia et pereat mundus “(нехай панує справедливість, якщо навіть від цього загине світ)”, – сказано в тексті постанови .
У судовому засіданні був розглянутий протокол про адміністративне правопорушення за фактом порушення карантину. Відповідач свою вину заперечував і пояснив, що дійсно ввечері із двома своїми знайомими стояли на вулиці у Львові на відстані 2 м один від одного та розмовляли.
Він розповів, що поряд приїхали два службових автомобілі поліції й працівники пішли на якийсь виклик, після чого, через 15 хвилин повернулися й повідомили, що відповідач і його знайомі порушують правила карантину та склали протокол про адміністративне правопорушення.
Відповідач зазначив у суді, що не вважає, що скоїв правопорушення.
- Міністерство охорони здоров’я розробило детальний план виходу з карантину, який розділений на 4 етапи. Кожному з них відповідають певні критерії і пом’якшення.
- 11 травня в Україні почали послаблювати карантинні обмеження: відкрилися стоматології, перукарні, дозволено ходити в парки і на дитячі майданчики.
- Раніше в Уряді повідомляли, що в Україні введуть адаптивний карантин (в разі спалаху інфекції в окремих регіонах карантин посилюватимуть саме там, а не по всій країні).