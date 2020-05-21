Львівський суддя виніс постанову про адміністративне правопорушення, в одній зі справ щодо правил карантину, в якому вказав, що Конституція, на відміну від коронавируса, - вічна.

Про це повідомила в Facebook народний депутат України з фракції “Голос” Юлія Клименко.

“Сьогодні – про верховенство права і карантинний гумор в рішенні судді зі Львову Гирича С.В. у справі про адмінпорушення карантину”, – написала Клименко.

У тексті постанови сказано, що Конституція – вічна, на відміну від карантину.

“З урахуванням викладеного суддя переконаний, що Конституція – вічна, а коронавірус-тимчасовий і згоден з висловлюванням австрійського імператора ФердінандаI -” Fiat justitia et pereat mundus “(нехай панує справедливість, якщо навіть від цього загине світ)”, – сказано в тексті постанови .

У судовому засіданні був розглянутий протокол про адміністративне правопорушення за фактом порушення карантину. Відповідач свою вину заперечував і пояснив, що дійсно ввечері із двома своїми знайомими стояли на вулиці у Львові на відстані 2 м один від одного та розмовляли.

Він розповів, що поряд приїхали два службових автомобілі поліції й працівники пішли на якийсь виклик, після чого, через 15 хвилин повернулися й повідомили, що відповідач і його знайомі порушують правила карантину та склали протокол про адміністративне правопорушення.

Відповідач зазначив у суді, що не вважає, що скоїв правопорушення.